Арестович назвал новые сроки войны в Украине

По словам советника главы Офиса президента, война с Россией продлится еще долго, однако будет совсем другой

Арестович назвал новых сроки войны / Коллаж "Сегодня"

Война Украины с Россией продлится до 2042 года. Однако военных столкновений может быть меньше, чем сейчас.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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"Война в этом смысле, в цивилизационном. Это не обязательно означает военные столкновения. Оно может быть и до 42-го, только надо понимать, как это будет происходить. И самое главное то, что Украины предлагает деятельные механизмы борьбы с этим", – говорит Арестович.

"Нужно настраиваться на долгую историю"

Прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончания войны. Она может продолжаться вплоть до Нового года.

"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и, может быть, совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал Арестович.

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