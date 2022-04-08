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Арестович: Чергове вторгнення окупантів до Києва – це чисте божевілля

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 квітня, 09:52
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Радник голови Офісу президента невисокої думки про путінських стратегів
За словами Арестовича, спроба взяти Київ вдруге – це божевільні плани.
За словами Арестовича, спроба взяти Київ вдруге – це божевільні плани. / Фото: Колаж: Сьогодні

На території України не існує безпечного місця, куди б не завдавали удару російські окупанти.

Про це розповів Євгену Кисельову в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24" радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Потрібно вибирати"

Як зазначив Олексій Арестович, єдине місце, куди не завдавали удару окупанти, – це Закарпаття:

"А так, то били по Львову та Івано-Франківську – скрізь. Іронія полягає в тому, що по нас б'ють тими ракетами, які ми передали по Будапештському меморандуму РФ. Основні ракети, які зараз летять, – це крилаті ракети авіаційного базування, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників, не заходячи у простір. У них дальність – до 3 тис. км, тому їм (окупантам. – Ред.) все одно, звідки їх запускати. У цьому сенсі безпечних місць не існує".

За його словами, киянину треба вибирати – залишатися йому в Івано-Франківську чи Києві, коли "і туди, і туди може прилетіти".

Також радник глави Офісу президента прокоментував заяви про те, що окупанти можуть повернутись і знову напасти на Київ.

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"Спроба взяти Київ вдруге – це божевільні плани, які нездійсненні. Більш ідіотської військової стратегії, ніж взяти з кров'ю позиції, ледве їх утримати, бути викинутими звідси військовим шляхом і знову намагатися брати, коли для цього потрібне угруповання мінімум таке саме... А де його взяти – незрозуміло... І ті, на кого ти нападаєш, набагато краще готові до оборони... Ну, це чисте божевілля".

На думку Арестовича, якщо президент Росії Володимир Путін віддасть такий наказ, то "вони закінчаться набагато раніше, ніж встигнуть дійти до Києва":

"Я невисокої думки про путінських стратегів, але такого ідіотизму навіть вони, напевно, не допустять. Я думаю, що основні зусилля будуть зосереджені на сході та півдні".

У окупантів залишилося 2,5 напрямку для наступу

Також Олексій Арестович розповів, що з дев'яти оперативних напрямків, за якими наступали російські окупанти, залишилося лише два з половиною.

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За його словами, це зона ООС, Луганська область та Маріуполь, де ще нещодавно противник наступав, а зараз намагається утримати позиції.

"Тримається Маріуполь, найжорстокіші бої зараз відбуваються на південному заході Луганської області – Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, а також у зоні ООС, де противник розвиває наступ від Ізюму на південь у напрямку Краматорська та Слов'янська, а також намагається розвинути наступ по лінії Вугледар – Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що ця спроба виявиться марною. Занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде – попереджаю знову", – зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав городян не поспішати повертатися до столиці. Відстрочити повернення він просить ще як мінімум на тиждень.

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