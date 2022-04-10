Арестович: Окупанти почали зафарбовувати бортові номери кораблів, щоб приховати втрати

Українські збройні сили завдають ударів по військово-морському флоту Росії

Військово-морський флот РФ зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

Бойові кораблі Російської Федерації, які працюють у басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Все для того, щоб приховати свої втрати.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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ЗСУ завдають ударів по військово-морському флоту Росії.

"Знаєте, чому це робиться? Тому що вони хочуть приховати втрати, які вони зазнають. Це, звичайно, не втоплені кораблі, але пошкодження так точно. Через те, що вони бувають однотипними, вони хочуть приховати те, який корабель був уражений. Це означає, що ми б'ємо їхній військово-морський флот", – стверджує Олексій Арестович.

Втрати РФ

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратилаблизько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків:

особовий склад – близько 19 300 осіб,

танки ‒ 722 од.

бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,

артилерійські системи – 342 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 152 од.,

вертольоти – 137 од.,

автомобільна техніка – 1384 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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