Генштаб ЗСУ: З початку вторгнення РФ втратила 19 300 солдатів і понад 700 танків

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків. Минулої доби, 9 квітня, українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати супротивника з 24.02 до 10.04:
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- особовий склад – близько 19 300 осіб,
- танки ‒ 722 од.
- бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,
- артилерійські системи – 342 од.,
- РСЗВ – 108 од.,
- засоби ППО – 55 од.,
- літаки – 152 од.,
- вертольоти – 137 од.,
- автомобільна техніка – 1384 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальна техніка – 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як РФ коментує великі втрати
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.
При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.
Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.
"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.
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