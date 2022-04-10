Генштаб ЗСУ: З початку вторгнення РФ втратила 19 300 солдатів і понад 700 танків

Українські військові продовжують відбивати атаки супротивника

Війська РФ зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків. Минулої доби, 9 квітня, українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати супротивника з 24.02 до 10.04:

особовий склад – близько 19 300 осіб,

танки ‒ 722 од.

бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,

артилерійські системи – 342 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засоби ППО – 55 од.,

літаки – 152 од.,

вертольоти – 137 од.,

автомобільна техніка – 1384 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальна техніка – 25,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

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