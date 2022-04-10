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Генштаб ЗСУ: З початку вторгнення РФ втратила 19 300 солдатів і понад 700 танків

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10 квітня, 11:02
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Українські військові продовжують відбивати атаки супротивника
Війська РФ зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"
Війська РФ зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків. Минулої доби, 9 квітня, українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати супротивника з 24.02 до 10.04:

  • особовий склад – близько 19 300 осіб,
  • танки ‒ 722 од.
  • бойові броньовані машини ‒ 1911 од.,
  • артилерійські системи – 342 од.,
  • РСЗВ – 108 од.,
  • засоби ППО – 55 од.,
  • літаки – 152 од.,
  • вертольоти – 137 од.,
  • автомобільна техніка – 1384 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальна техніка – 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

Раніше ми писали:

  • За добу гуманітарними коридорами евакуювали понад 3,8 тисячі людей. Верещук
  • Протиповітряна оборона знищила за добу 13 повітряних цілей окупантів, у тому числі три літаки

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19300
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 722
Танки
5
ББМ 1911
ББМ
6
Артилерія 342
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1384
Транспорт
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Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
Світла пам'ять загиблим
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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!
Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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4
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5
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6
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7
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