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Арестович: Оккупанты не смогут окружить "Азовсталь"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 01:17
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Украинские защитники продолжают держать оборону Мариуполя, а россияне безуспешно штурмуют "Азовсталь"
Арестович о ситуации в Мариуполе
Арестович о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты не смогут надежно окружить "Азовсталь". У российской армии нет достаточного количества войск для этого.

Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Бомбежки страшными трехтонными бомбами четыре дня подряд, по некоторым данным, пять дней подряд, штурму "Азовстали" не помогли. "Азов" продолжает сопротивление, морпехи продолжают сопротивление, Нацгвардия, Нацполиция, тероборона, которые там собрались. Мирных жителей не достали этими бомбами. Надежно сидят значит. И все. Что приходится делать? Приходится объявлять "взятие" Мариуполя. Преждевременная "победа", даже не дожидаясь Пасхи. Я уже не говорю про 9 мая. И радостно перебрасывать войска на север", – сказал Арестович.

Он добавил, что у армии РФ не хватает войск на севере.

"Значит на севере дела худо. Второй момент – они не окружат "Азовсталь". Не смогут. Потому что для того, чтобы окружить надежно "Азовсталь" нужно в два раза больше войск, чем его штурмуют, а то и в три. А их нет", – сказал Арестович.

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Обстановка в Мариуполе

  • 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
  • Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
  • В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
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Свекла Свекла
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Картофель Картофель
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Гречневая крупа Гречневая крупа
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6
Яблоки Яблоки
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7
Пшено Пшено
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8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
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Люди-изгои
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Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Дома звезд
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Советы военных
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Они ушли из России
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Они нас поддержали
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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