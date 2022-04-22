Арестович: Оккупанты не смогут окружить "Азовсталь"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты не смогут надежно окружить "Азовсталь". У российской армии нет достаточного количества войск для этого.
Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".
"Бомбежки страшными трехтонными бомбами четыре дня подряд, по некоторым данным, пять дней подряд, штурму "Азовстали" не помогли. "Азов" продолжает сопротивление, морпехи продолжают сопротивление, Нацгвардия, Нацполиция, тероборона, которые там собрались. Мирных жителей не достали этими бомбами. Надежно сидят значит. И все. Что приходится делать? Приходится объявлять "взятие" Мариуполя. Преждевременная "победа", даже не дожидаясь Пасхи. Я уже не говорю про 9 мая. И радостно перебрасывать войска на север", – сказал Арестович.
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Он добавил, что у армии РФ не хватает войск на севере.
"Значит на севере дела худо. Второй момент – они не окружат "Азовсталь". Не смогут. Потому что для того, чтобы окружить надежно "Азовсталь" нужно в два раза больше войск, чем его штурмуют, а то и в три. А их нет", – сказал Арестович.
Обстановка в Мариуполе
- 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
- Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
- В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".