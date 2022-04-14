Арестович: После соединения морпехов и "Азова" оборона Мариуполя окрепла

Украинские защитники продолжают держать оборону города и теперь у них есть дополнительная сила

Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Подразделение 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского в результате спланированной спецоперации вышло из окружения российских оккупантов и соединилось с полком "Азов". Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оборона Мариуполя окрепла.

Об этом Арестович сказал в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

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"Мы увеличили этот резерв, потому что, представим, условно, там обороняется 100 бойцов и к ним приходит 50...Там конечно другие цифры, но, к примеру. Во-первых, они могут увеличить периметр, во-вторых, они могут организовать новые позиции, в-третьих, они могут дежурить с большим перерывом. Больше отдыхать. Кроме того, появляется дополнительный наряд сил на вылазки против противника (на то, чтоб зайти во фланг, в тыл, ударить, засаду сделать и прочее)", – сказал Арестович.

Он добавил, что район обороны усилили.

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Операция по прорыву морпехов и соединению с полком "Азов"

В Мариуполе подразделение 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского в результате спланированной спецоперации вышло из окружения российских оккупантов и соединилось с полком "Азов".

О результатах рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович:

"Азов" получил существенное подкрепление.

36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьезные возможности, фактически обрела второй шанс.

Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

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