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Арестович розповів, чому Росія ухиляється від переговорів з Україною

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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6 квітня, 19:05
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Москва потребує укладання угоди з Києвом
Олексій Арестович: "Росії переговори потрібні більше, ніж Україні" Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович: "Росії переговори потрібні більше, ніж Україні" Фото: колаж "Сьогодні"

Росія заявляє про загрозу зриву переговорів із Україною, хоча сама потребує їх більше, ніж наша країна. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

За його словами, після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну в провокації, заявила про загрозу зриву переговорів. Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися.

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"Насправді російська сторона потребує переговорів більше, ніж Україна. Вони просять про переговори, я це точно знаю. Тому вони зацікавлені", – наголосив Арестович.

Радник голови Офісу Зеленського впевнений, що враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.

"Поєднання цих речей здатне поламати не таку країну, як Російська Федерація. Хребет російської економіки вже починає тріщати і скоро зламається", – заявив Арестович.

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Водночас він зазначає, що Росія бажає опинитися на переговорах переможцем.

"Тому вони собі малюють апокаліптичне взяття Харкова і будують плани космічного масштабу щодо взяття Маріуполя та зони ООС. Подивимося, поле бою все вирішить", – підсумував Арестович.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами Олексія Арестовича, російські окупанти можуть спробувати піти на штурм Харкова, але взяти місто вони не зможуть.

Також ми інформували, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.

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