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Арестович рассказал, почему Россия увиливает от переговоров с Украиной

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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6 апреля, 19:05
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Москва нуждается в заключении соглашения с Киевом
Алексей Арестович: "России переговоры нужны больше, чем Украине". Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович: "России переговоры нужны больше, чем Украине". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия заявляет об угрозе срыва переговоров с Украиной, хотя сама нуждается в них больше, чем наша страна. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По его словам, после скандала со зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене Россия, обвинив Украину в провокации, заявила об угрозе срыва переговоров. Однако именно Москва сегодня максимально заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись.

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"На самом деле российская сторона нуждается в переговорах больше, чем Украина. Они просят о переговорах, я это точно знаю. Поэтому они заинтересованы", – подчеркнул Арестович.

Советник главы Офиса Зеленского уверен, что учитывая невыигрышное положение российских войск на поле боя и постоянное санкционное давление на РФ, Кремль остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.

"Сочетание этих вещей способно поломать не такую страну, как Российская Федерация. Хребет российской экономики уже начинает трещать и скоро сломается", – заявил Арестович.

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В то же время он отмечает, что Россия желает оказаться на переговорах победителем.

"Поэтому они себе рисуют апокалиптическое взятие Харькова и строят планы космического масштаба по взятию Мариуполя и зоны ООС. Посмотрим, поле боя все решит", – подытожил Арестович.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам Алексея Арестовича, российские оккупанты могут попытаться пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут.

Также мы информировали, что что, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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