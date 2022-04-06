Арестович: России нечем взять Харьков

Штурм Харькова – это нерешаемая военная задача

Алексей Арестович: "Я могу себе представить попытку взять Харьков, но взятым Харьков я представить не могу". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты могут попытаться пойти на штурм Харькова, но взять город они не смогут. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"Как офицер украинской разведки и один из самый информированных людей в Украине я вам официально заявляю: брать Харьков нечем. Это нерешаемая военная задача", – сказал Арестович.

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По словам советника главы Офиса Зеленского, Харьков сегодня готов к обороне намного лучше, чем в то время, когда его безуспешно пытались захватить огромное количество элитных российских частей.

"То есть теперь, когда Харьков в 100 раз лучше готов к обороне, имеет практический боевой опыт, знает сильные и слабые свои места и когда нет давления от Сум, Киева и Чернигова с угрозой обойти слева, справа и так далее, мы считаем, что враг захватит Харьков? Ну это, если будет какая-то страшная третья волна, и неизвестно откуда наскребут силы стреляющиеся от невозможности завезти технику командиры российских танковых бригад", – отметил Арестович.

Он также предположил, каким образом будут развиваться события вокруг Харькова.

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"Харьков до сих пор обстреливают и будут обстреливать. Угроза Харькову – с направления Валуйки и Купянска. Там железнодорожная ветка. Напротив Купянска еще до войны в Валуйках стояла Таманская дивизия. Они спускаются оттуда на Изюм, чтобы наступать", – говорит Арестович.

В то же время он уверен, что наступление врага провалиться.

"Части, которые вышли с Киевской области невозможно бросить в бой раньше, чем через неделю при крайне ускоренном восстановлении боеспособности, которого у российской армии в настоящий момент нет. Они не могут обеспечить им полноценный отдых, не могут призвать резервистов. Ремонтных мощностей не хватает, чтобы починить разбитую военную технику. Пополнить боеприпасы они не могут после удивительных событий под Белгородом. Боеприпасы надо везти издалека. Топлива не хватает. Поэтому от Изюма наступает жуткая сборная солянка, которая находится в ужасном состоянии", – рассказал советник главы Офиса президента.

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Таким образом, по его словам, российские войска не в состоянии захватить Харьков. Солдаты не собраны, а вертолеты оккупантов регулярно сбиваются бойцами ВСУ.

"Харьков будут обстреливать безусловно, как и всю Украину, ракетными комплексами и артиллерией с севера и севера-востока. Харьков могут попытаться атаковать, потому что российские генералы будут исполнять приказ Путина, если такой есть. Но взять Харьков – это нерешаемая военная задача. Авиация будет сбиваться, артиллерия – подавляться, наши войска, как и ходили, так и будут ходить в контратаки. Я могу себе представить попытку взять Харьков, но взятым Харьков я представить не могу", – резюмировал Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по словам Алексея Арестовича, активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также Алексей Арестович рассказал о наступлении российских оккупантов на Донецкую область от Изюма.