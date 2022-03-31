Арестович: З нашого боку немає компромісів у переговорах із Росією

Для України важливо вести з Росією переговори про мир та якнайшвидше завершення війни — про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відео на своїй сторінці у Facebook.
"Велика війна, військова агресія та мирна угода – це завжди компроміс між сторонами. Завжди. Тому що обидві сторони зазнають втрат. І якщо ви думаєте, що ми не зазнаємо – дуже помиляєтеся", — сказав він.
Арестович зазначив, що росіяни свідомо руйнують промисловість України, аби вона була нікому не потрібна. При цьому в переговорах зараз Україна не йде на компроміси, заявив він.
"Вони практично знищили нашу військову промисловість багато в чому та багато в чому добивають цивільну спеціально. Як я говорив у відео 2019-го року, вони зроблять все, щоб нас просадити так, щоб ми стали нікому не цікаві, як зруйнована територія. Ось вони це і роблять, і це робитимуть. Але проміжні результати переговорів — це відсутність компромісів з нашого боку", – сказав Арестович.
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Переговори України та Росії
- У столиці Туреччини 29 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки та чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.
- Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Великобританія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
- Україна пропонує Росії зафіксувати у договорі, що питання статусу анексованого Криму вирішуватиметься протягом 15 років на двосторонніх переговорах.
- У Міноборони Росії заявили, що за підсумками переговорів кардинально скорочують ведення бойових дій на київському та чернігівському напрямах.