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Арестович: Українська армія виборола нам шикарні умови своєю кров'ю

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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31 березня, 18:01
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Радник голови ОП розповів, як мають працювати міжнародні мирні домовленості
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна покращила свою позицію щодо всіх переговорних ліній — про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відео на своїй сторінці у Facebook.

"Це визначна перемога нашої дипломатії. Станом на 23 лютого і навіть на позавчора ми були нейтральною державою, без жодних гарантій, двічі обдурені. Тепер гарантії з'являються. Дуже багато країн — США, Велика Британія, Польща, всі члени Ради безпеки ООН та багато інших країн — дали свою згоду дати нам гарантії. Не у 94-му році, коли ніхто не вірив у війну в Україні, а зараз, після того, як війна сталася і вони розуміють, що вона може повторитися", — сказав він.

Арестович пояснив, як до країн-гарантів потрапила Росія. Це пов'язано з тим, що вона постійний член Ради безпеки ООН, спеціально її не запрошували. Також він пояснив, як працює механізм міжнародних гарантій.

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"Якщо військова агресія проти України, то протягом 3 діб, а не 60, як у статті НАТО, ці країни мають розпочати екстрені консультації та надати військову, економічну, гуманітарну та політичну допомогу, включаючи закрите небо, яке спеціально промовляється. Включаючи постачання зброї , боєприпасів, та багато іншого. Росія не матиме права вето, бо там вето встановлюється більшістю. Її Росія ніколи не отримає", — сказав він.

Арестович наголосив, що досягти таких умов вдалося завдяки українським військовим, які протистоять вторгненню на полі бою.

"Все це завдяки мужності народу та Збройних сил України, сил оборони, які вибороли цей шикарний договір, поки що проміжний, своєю кров'ю на полі бою. Прискорений вступ до ЄС, покращений варіант НАТО з покращеною 5-ою статтею, і так далі, всі бонуси, гарантії, економічне відновлення тощо — це все кров'ю наших солдатів здобуто", — сказав він.

Переговори України та Росії

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