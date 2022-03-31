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Арестович: Украинская армия выборола нам шикарные условия своей кровью

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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31 марта, 18:01
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Советник главы ОП рассказал, как должны работать международные мирные договоренности
Арестович рассказал о роли ВСУ в достижении мирных соглашений
Арестович рассказал о роли ВСУ в достижении мирных соглашений / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина улучшила свою позицию по всем переговорным линиям — об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видео на своей странице в Facebook.

"Это выдающаяся победа нашей дипломатии. По состоянию на 23 февраля и даже на позавчера мы были нейтральным государством, без каких-либо гарантий, дважды обманутые. Теперь гарантии появляются. Очень многие страны — США, Великобритания, Польша, все члены Совета безопасности ООН и многие другие страны — дали свое согласие дать нам гарантии. Не в 94-м году, когда никто не верил в войну в Украине, а сейчас, после того как война произошла и они понимают, что она может повториться", — сказал он.

Арестович объяснил, как в число стран-гарантов попала Россия. Это связано с тем, что она постоянный член Совета безопасности ООН, специально ее не приглашали. Также он объяснил, как работает механизм международных гарантий.

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"Если военная агрессия против Украины, то в течение 3 суток, а не 60, как в статье НАТО, эти страны должны начать экстренные консультации и предоставить военную, экономическую, гуманитарную и политическую помощь, включая закрытое небо, которое специально проговаривается. Включая поставку оружия, боеприпасов, и многое другое. Россия не будет иметь права вето, потому что там вето устанавливается большинством. Его Россия никогда не получит", — сказал он.

Арестович подчеркнул, что добиться таких условий удалось благодаря украинским военным, которые противостоят вторжению на поле боя.

"Все это благодаря мужеству народа и Вооруженных сил Украины, сил обороны, которые выбороли этот шикарный договор, пока промежуточный, своей кровью на поле боя. Ускоренное вступление в ЕС, улучшенный вариант НАТО с улучшенной 5-й статьей, и так далее, все бонусы, гарантии, экономическое восстановление и так далее — это все кровью наших солдат добыто", — сказал он.

Переговоры Украины и России

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