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Аваков розповів про "козирну карту" для звільнення Херсона

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 травня, 23:48
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Завдяки активній обороні ЗСУ у російських військ майже ніде немає успіхів
Аваков переконаний, що Херсон звільнять від окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Аваков переконаний, що Херсон звільнять від окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ексглава МВС України Арсен Аваков впевнений, що Україна матиме критичний успіх, освоївши нові види озброєння.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

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Деталі

Ситуація у Херсонській області така сама, як і на всьому південному сході нашої країни, вважає Арсен Аваков. На його думку, завдяки активній обороні ЗСУ у російських військ майже немає успіхів.

"Так, вони отримали контроль над зруйнованою Попасною, але не просунулися далі більш ніж на кілька кілометрів. Так, точаться бої в Рубіжному, але так само немає радикальних успіхів. Те ж саме довкола Херсона. Йде активна оборона, але на щастя для нас, немає прогресу, і не буде", — зазначив Аваков.

Аваков каже, що для результатів окупанти не мають достатніх сил:

"Виникає питання, коли ж настане момент істини, коли ми зможемо хвилею, як це було під Києвом і зараз відбувається під Харковом, видавити орків убік і забрати свої території? Це питання пов'язане з інтеграцією важкого озброєння, яке надається Західним світом, у наші озброєні сили".

Аваков пояснив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ мобілізували достатню кількість солдатів та офіцерів, оснастили та навчили їх. Але українським військовим ще належить повчитися.

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"Раптом до них з різних країн прибуває гармата М777, знаменита і найкраща у світі американська гармата. Наші нові солдати повинні навчитися нею користуватися і стати майстрами своєї справи. Час визначає ефективність цієї ситуації", — сказав Аваков.

Ексглава МВС упевнений, що у разі подальшого утримання ЗСУ активної оборони та підготовки нових бійців, які віртуозно освоїли нові навички володіння надпотужним озброєнням, Україна отримає ситуативну перевагу під час військових дій:

"Якогось моменту ми раптом побачимо, що Україна отримала "козирну карту", яка раптом опиниться на столі. Поразка супротивника виявиться критичною, ми зможемо забрати свої території".

Арсен Аваков озвучив переконання, що Херсон та область, аж до Мелітополя та Бердянська, повернуться під контроль України.

"Питання у часі та концентрації зусиль. Скільки потрібно — напевно відомо нашим військовим командирам", — зазначив Аваков.

Аваков додав, що окупанти намагаються отримати контроль над Краматорськом, Слов'янськом, Рубіжним, Сєвєродонецьком та Лисичанськом. ЗСУ спробують стримати натиск на всіх напрямках.

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"Думаю, що до середини літа новий баланс нової армії з новими гарматами, системами танків і засобів ППО інтегруються в нашу оборону настільки, щоб почне приносити, підкреслю, відчутний успіх", — заявив він.

На думку Авакова, "якщо справа піде далі, то Україна матиме критичний успіх":

"Шкода витрачати кожен день на цю війну, мучитися і терпіти. Але дуже важливо усвідомлювати, що перспектива буде саме така. Але я вам не скажу ні дату, ні час".

Аваков порадив Путіну чекати суду в Гаазі

Аваков побажав бункерному вождеві долю людини, яка, закутавшись у плед, чекає суду в Гаазі.

"Путін (на параді до Дня перемоги. – Ред.) сів на стільчик серед ветеранів з ковдрочкою, прикривши коліна. Саме такою має бути його доля найближчим часом – сидіти закутаним у ковдрочку на лавці, і обов'язково, щоб вона була на міжнародному суді", – сказав Аваков.

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