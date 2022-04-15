Байден готовий їхати до Києва, Макрон хоче справедливості – ключові заяви світових лідерів

Візит до Бородянки дуже вразив президентів Польщі, Литви та Естонії

Візит Байдену в Україну – питання національної безпеки США. Макрон до нас і не збирається / Фото Reuters , Колаж "Сьогодні"

Світові лідери уважно стежать за тим, що відбувається в Україні і вирішують, чим ще можна допомогти нашій країні, щоб вистояти проти Російської Федерації.

Телеграм-канал "Україна 24" зібрав найважливіші заяви політиків, зроблені 15 квітня.

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США

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Джозеф Байден готовий їхати в Україну.

"Це вірно. Це так. Але ми поки що не готуємо візит президента до України", – сказала Псакі.

Днем раніше журналісти поставили Байдену провокаційне запитання про візит до столиці воюючої України, і він змушений був сказати, що готовий до нас приїхати.

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Франція

За тиждень до вирішального голосування під час виборів президента Еманюель Макрон, який розривається між електоратом, що вимагає зниження цін на енергоносії і бажаючим покарати Росію за агресію, заговорив про справедливість.

"В Україні скоєно жахливі злочини. На місцях наші експерти допомагають українським та міжнародним чиновникам зібрати докази та встановити відповідальність. Російська влада має понести відповідальність. Немає миру без справедливості", – заявив Макрон під час одного зі своїх передвиборчих виступів.

Литва

Президент Литви Ґітанас Науседа, який повернувся з України, заявив, що нашій країні негайно необхідно надати зброю.

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Президент Литви Гітанас Науседа побував у Бородянці

" Основні висновки після візиту до України:

Україні терміново потрібне оборонне озброєння. Це вирішальний чинник у цій війні.

Єдність НАТО щодо підтримки України має вирішальне значення. Двосторонніх дій недостатньо.

Військові злочинці повинні переслідуватись у судовому порядку на міжнародному рівні", – написав литовський президент у Твіттері.

Естонія

Також президент Естонії, що побував у Бородянці, Алар Каріс висловив свою повну підтримку нашому народу.

"Український народ виявив неймовірну мужність, протистоїть дикій російській армії. Україна хоче бути вільною та має право бути вільною. Україна є частиною європейської сім'ї ", – написав політик у Твіттері.

Президенти Польщі, Латвії, Литви та Естонії у Бородянці

Словаччина

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь не соромився у висловлюваннях та назвав міжнародного злочинця Володимира Путіна "Гітлером".

"Путін дорівнює Гітлеру. Україна буквально виборює наше майбутнє. Росія вбиває тисячі людей в Україні, і я не збираюся підраховувати голоси, які я втрачу (або придбаю) на підставі рішень уряду про допомогу Україні. Єдине, на що я розраховую – це життя, яке ми можемо врятувати в Україні" , – цитує словацького політика американська газета The New York Times.

Візити до України