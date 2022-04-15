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Байден готов ехать в Киев, Макрон хочет справедливости – ключевые заявления мировых лидеров

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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15 апреля, 21:21
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Визит в Бородянку сильно впечатлил президентов Польши, Литвы и Эстонии
Визит Байдена в Украину - вопрос национальной безопасности США. а Макрон к нам и не собирается / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"
Визит Байдена в Украину - вопрос национальной безопасности США. а Макрон к нам и не собирается / Фото Reuters , Коллаж "Сегодня"

Мировые лидеры внимательно следят за происходящим в Украине и решают, чем еще можно помочь нашей стране, чтобы выстоять против Российской Федерации.

Телеграм-канал "Украина 24" собрал самые важные заявления политиков, сделанные 15 апреля.

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США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джозеф Байден готов ехать в Украину.

"Это верно. Это так. Но мы пока не готовим визит президента в Украину", – сказала Псаки.

Днем ранее журналисты поставили Байдену провокационный вопрос о визите в столицу воюющей Украины, и он вынужден был сказать, что готов к нам приехать.

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Франция

За неделю до решающего голосования на выборах президента разрывающийся между электоратом, требующим понижение цен на энергоносители и желающим наказать Россию за агрессию, президент Франции Эмануэль Макрон заговорил о справедливости.

"В Украине совершены ужасающие преступления. На местах наши эксперты помогают украинским и международным чиновникам собрать доказательства и установить ответственность. Российские власти должны понести ответственность. Нет мира без справедливости", – заявил Макрон во время одного из своих предвыборных выступлений.

Литва

Вернувшийся из Украины президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нашей стране немедленно необходимо предоставить оружие.

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Президент Литвы Гитанас Науседа побывал в Бородянке
Президент Литвы Гитанас Науседа побывал в Бородянке

"Основные выводы после визита в Украину:

  • Украине срочно нужно оборонительное вооружение. Это решающий фактор в этой войне.
  • Единство НАТО в отношении поддержки Украины имеет решающее значение. Двусторонних действий недостаточно.
  • Военные преступники должны преследоваться в судебном порядке на международном уровне", – написал литовский президент в Твиттере.

Эстония

Также побывавший в Бородянке президент Эстонии Алар Карис выразил свою полную поддержку нашему народу.

"Украинский народ проявил невероятное мужество, противостоя дикой российской армии. Украина хочет быть свободной и имеет право быть свободной. Украина является частью европейской семьи", – написал политик в Твиттере.

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Бородянке
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Бородянке

Словакия

Министр обороны Словакии Ярослав Надь не стеснялся в выражениях и назвал международного преступника Владимира Путина "Гитлером".

"Путин равняется Гитлеру. Украина буквально борется за наше будущее. Россия убивает тысячи людей в Украине, и я не собираюсь подсчитывать голоса, которые я потеряю (или приобрету) на основании решений правительства о помощи Украине. Единственное, на что я рассчитываю – это жизнь, которую мы можем спасти в Украине", – цитирует словацкого политика американская газета The New York Times.

Визиты в Украину

  • В среду, 13 апреля, в Украине с визитом побыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые после разговора с президентом Владимиром Зеленским побывали в разрушенном российскими войсками пригороде Киева.
  • 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
  • В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
  • И только президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер продолжает жаловаться на то, что его не приняли в Киеве. Как сообщил сам политик СМИ, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.

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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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