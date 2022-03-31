"Непокарне зло повертається": Зеленський закликав Австралію до санкцій проти РФ

На знак підтримки України та її народу парламентарі Австралії прийшли на засідання із жовто-блакитними стрічками – вони аплодували нашому президенту

Зеленський закликав парламент Австралії примушувати Росію до миру. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський уранці, 31 березня, виступив перед парламентаріями Австралії. Виступ українського президента відбувався у відеоформаті.

Запис звернення опублікували на сторінці Зеленського в Telegram.

Реклама

На початку виступу він згадав українську "Мрію", яку окупанти знищили в Гостомелі ще 27 лютого. Це був найбільший вантажний літак, який доставляв вантажі до різних куточків світу, зокрема Австралії. У 2019 році, коли розпочалася пандемія COVID-19, українська "Мрія" активно доставляла гуманітарні вантажі.

""Мрія" приносила життя. Але зараз це неможливо. Неможливо через державу, яка має зовсім інші цінності, ніж ми, ніж ви, ніж увесь цивілізований світ. І ця держава розпочала широкомасштабне вторгнення. Вона руйнує наші міста та вбиває наших людей", – наголосив президент України.

Також у своєму виступі Зеленський назвав Чорне море вже мертвим, адже його води заблокувала Росія.

Реклама

"Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до миттєвої відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи. Щоб навіть спокуси такої ні в кого не виникало – робити море мертвим. Зараз таких інструментів у світу просто немає. Тому лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки. Як і в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну", – сказав він.

За словами Зеленського, природа зла є такою, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – незважаючи на відстань між країнами.

Росія щиро говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

Реклама

Президент України заявив, що Росія повернула світові найгірші сторінки XX століття – і якщо її не зупинити зараз, то інші країни можуть піти тим самим шляхом.

"Доля глобальної безпеки вирішується зараз" , – наголосив Зеленський.

Крім того, президент нагадав, що російські поплічники збили у 2014 році пасажирський літак MH17 – і Росія не понесла відповідальності. Світ не покарав Росію за вторгнення тоді – і цим заохочив РФ до нової агресії, сказав президент.

Він упевнений, що австралійська техніка здатна посилити позиції України. Зеленський також закликав австралійців брати участь у відновленні України після війни, зокрема, морського узбережжя, Херсона.

Австралія запевнила його у підтримці України та готовності брати участь у відновленні країни.

"Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року. Потрібно виправляти помилку зараз. Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників. За ту допомогу, яку ваша держава вже надала Україні. Зокрема, за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це лише початок. Ми разом можемо, а отже – повинні зробити ще більше", – підсумував Зеленський.

Читайте інші новини "Сьогодні":