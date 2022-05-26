"Квиток у концтабір": українська влада відреагувала на наміри Росії

Денісова та Подоляк прокоментували указ Путіна

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Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на наміри Росії видавати свої паспорти жителям окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях. Вона закликала ООН звернути увагу на факти порушення прав людини в Україні. Про це Денісова написала у Telegram-каналі.

"Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях набирає обертів. Разом з нашими землями, майном і зерном Росія привласнює і громадян України. Кривавий російський диктатор вніс зміни до указу 2019 року, який спрощував процедуру отримання громадянства для жителів ОРДЛО. Тепер за такою ж процедурою загарбники будуть примусово паспортизувати українців з Херсонської та Запорізької областей. Рашистські аусвайси почали видавати й у захопленому Маріуполі, навіть без отримання паспортів псевдодержавного утворення в ОРДЛО", — написала вона.

Денісова підкреслила, що видача російських паспортів на тимчасово окупованих територіях робить українців заручниками країни-агресора, яка у такий спосіб змушуватиме їх брати участь у бойових діях проти власної держави.

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"Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні та світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", — заявила омбудсмен.

"Квиток у концтабір"

На наміри Росії відповів також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він заявив про безперспективність таких дії на своїй сторінці у Twitter.

"Будь-які спроби роздавати російські паспорти на окупованих територіях юридично безглузді та безперспективні. Український паспорт у світі сьогодні — символ хоробрості та героїзму. Російський паспорт — мітка ізгоя. Наші люди вільно подорожують по світу без віз та кордонів. Навіщо їм квиток в РФ-концтабір?" — написав він.

Що сталося

Російський диктатор Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому в громадянство Росії для мешканців окупованих територій двох областей України. Мова йде про Запорізьку та Херсонську.

Документ вносить зміни до указу президента РФ ще від 2019 року, згідно з яким спрощений порядок надання громадянства передбачений для жителів окупованих Донецької та Луганської областей. Тепер до них додалися Запорізька та Херсонська.

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Призначена окупантами так звана "адміністрація Херсонської області" заявила про намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.

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