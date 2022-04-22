Блінкен закликав терміново озброїти Україну. Ключові заяви світових лідерів 22 квітня

Макрон зажадав від Росії випустити людей із Маріуполя

США залишаються головними постачальниками озброєння ЗСУ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Тема надання Україні необхідного озброєння для повної перемоги над Росією стала головною на світовій арені. Навіть Німеччина готова хоч щось передати на сьогодні найпопулярнішій армії у світі.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків 22 квітня про Україну.

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Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про підтримку України зброєю, але із застереженнями.

"Гнів на Путіна та його жорстоку війну проти народу України зростає з кожним днем. Але ми також щодня знаходимо нові способи підтримати Україну фінансово та зброєю. І ми згодні з нашими партнерами: ця війна не має розповзатися", – написав Шольц на своїй сторінці у твіттері.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон, якого чекає судний день 24 квітня (президентські вибори в країні), нині обіцяє багато і своїм виборцям, і Україні.

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"Ми, як і раніше, поставляємо Україні значну кількість обладнання, від Milan до Caesar, у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", – написав Макрон у Твітері.

Звернувся Макрон і до президента Росії Володимира Путіна: "У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися у пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити мешканцям залишити місто, пропустити гуманітарну допомогу".

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав швидко озброїти ЗСУ.

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"Україна вкрай потребує сучасної зброї та боєприпасів, щоб захистити себе на цій новій смертельній фазі конфлікту. Ця зброя та боєприпаси їй потрібні зараз, якнайшвидше, наскільки це можливо", – зазначив держсекретар, передає американський телеканал CNN .

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що сьогоднішня мета прогресивного світу – провал Путіна та Кремля.

"Те, чого ми прагнемо, – це стратегічний провал Путіна та Кремля. І я вважаю, що це вже відбувається, хоч би що трапилося… Україна виживе. У нас є сотні американських компаній, які пішли з Росії, і вони не повертаються. Тож хвіст тут дуже довгий. Буде стратегічний провал. Путін став ізгоєм у світі", – написала Шерман і розмістила на своїй сторінці у Твіттері фото обстрілу українських міст російськими окупантами із відповідним питанням.

Литва

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніт нагадала світові, що в Україні відбувається геноцид, який чомусь деякі країни досі не помічають.

"Реальне обличчя "русского мира" – це братські могили, зруйновані дитячі мрії, розстріляні будинки, руїни… В Україні зараз йде боротьба між добром і злом, між тиранією і свободою. Це війна за те, яким буде майбутнє світу, і Європи зокрема. Саме тому ця боротьба стосується кожного з нас. Доки зло не буде переможене, ми не маємо права на втому, не маємо права на байдужість", – заявила Інгріда Шимоніт.

Обстановка