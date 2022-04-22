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Блінкен закликав терміново озброїти Україну. Ключові заяви світових лідерів 22 квітня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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22 квітня, 22:33
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Макрон зажадав від Росії випустити людей із Маріуполя
США залишаються головними постачальниками озброєння ЗСУ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
США залишаються головними постачальниками озброєння ЗСУ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Тема надання Україні необхідного озброєння для повної перемоги над Росією стала головною на світовій арені. Навіть Німеччина готова хоч щось передати на сьогодні найпопулярнішій армії у світі.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків 22 квітня про Україну.

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Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про підтримку України зброєю, але із застереженнями.

"Гнів на Путіна та його жорстоку війну проти народу України зростає з кожним днем. Але ми також щодня знаходимо нові способи підтримати Україну фінансово та зброєю. І ми згодні з нашими партнерами: ця війна не має розповзатися", – написав Шольц на своїй сторінці у твіттері.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон, якого чекає судний день 24 квітня (президентські вибори в країні), нині обіцяє багато і своїм виборцям, і Україні.

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"Ми, як і раніше, поставляємо Україні значну кількість обладнання, від Milan до Caesar, у тому числі кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти цим шляхом. Але при цьому є червона лінія, яка полягає у тому, щоб не вступати у війну", – написав Макрон у Твітері.

Звернувся Макрон і до президента Росії Володимира Путіна: "У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних жителів опинилися у пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити мешканцям залишити місто, пропустити гуманітарну допомогу".

США

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав швидко озброїти ЗСУ.

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"Україна вкрай потребує сучасної зброї та боєприпасів, щоб захистити себе на цій новій смертельній фазі конфлікту. Ця зброя та боєприпаси їй потрібні зараз, якнайшвидше, наскільки це можливо", – зазначив держсекретар, передає американський телеканал CNN .

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що сьогоднішня мета прогресивного світу – провал Путіна та Кремля.

"Те, чого ми прагнемо, – це стратегічний провал Путіна та Кремля. І я вважаю, що це вже відбувається, хоч би що трапилося… Україна виживе. У нас є сотні американських компаній, які пішли з Росії, і вони не повертаються. Тож хвіст тут дуже довгий. Буде стратегічний провал. Путін став ізгоєм у світі", – написала Шерман і розмістила на своїй сторінці у Твіттері фото обстрілу українських міст російськими окупантами із відповідним питанням.

Литва

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніт нагадала світові, що в Україні відбувається геноцид, який чомусь деякі країни досі не помічають.

"Реальне обличчя "русского мира" – це братські могили, зруйновані дитячі мрії, розстріляні будинки, руїни… В Україні зараз йде боротьба між добром і злом, між тиранією і свободою. Це війна за те, яким буде майбутнє світу, і Європи зокрема. Саме тому ця боротьба стосується кожного з нас. Доки зло не буде переможене, ми не маємо права на втому, не маємо права на байдужість", – заявила Інгріда Шимоніт.

Обстановка

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Особовий склад
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Літаки 176
Літаки
3
Гелікоптери 153
Гелікоптери
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артилерія 397
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 138
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
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БПЛА 172
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Кораблі/катери 8
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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