Блинкен призвал срочно вооружить Украину. Ключевые заявления мировых лидеров 22 апреля

Макрон потребовал от России выпустить людей из Мариуполя

США остаются главными поставщиками вооружения ВСУ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Тема предоставления Украине необходимого вооружения для полной победы над Россией стала главной на мировой арене. Даже Германия готова хоть что-то передать на сегодня самой популярной армии в мире.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков 22 апреля об Украине.

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Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о поддержке Украины оружием, но с предостережениями.

"Гнев на Путина и его жестокую войну против народа Украины растет с каждым днем. Но мы также каждый день находим новые способы поддержать Украину финансово и оружием. И мы согласны с нашими партнерами: эта война не должна расползаться", – написал Шольц на своей странице в твиттере.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого ожидает судный день 24 апреля (президентские выбора в стране), нынче обещает много и своим избирателям, и Украине.

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"Мы по-прежнему поставляем Украине значительное количество оборудования от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, заключающаяся в том, чтобы не вступать в войну", – написал Макрон в Твиттере.

Обратился Макрон и к президенту России Владимиру Путину: "В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь".

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал быстро вооружить ВСУ.

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"Украина крайне нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя в этой новой смертельной фазе конфликта. Это оружие и боеприпасы ей нужны сейчас, как можно скорее, насколько это возможно", – отметил госсекретарь, передает американский телеканал CNN.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что сегодняшняя цель прогрессивного мира – провал Путина и Кремля.

"То, к чему мы стремимся, – это стратегический провал Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит, что бы ни случилось… Украина выживет. У нас есть сотни американских компаний, ушедших из России и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет стратегический провал. Путин стал изгоем в мире", – написала Шерман и разместила на своей странице в Твиттере фото обстрела украинских городов российскими оккупантами с соответствующим вопросом.

Литва

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонит напомнила миру, что в Украине происходит геноцид, который, почему-то некоторые страны до сих пор не замечают.

"Реальное лицо русского мира – это братские могилы, разрушенные детские мечты, расстрелянные дома, руины… В Украине сейчас идет борьба между добром и злом, между тиранией и свободой. Это война за то, каким будет будущее мира и Европы в частности. Поэтому эта борьба касается каждого из нас. Пока зло не проиграет, мы не имеем права на усталость, не имеем права на безразличие", – заявила Ингрида Шимонит.

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