Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Блинкен призвал срочно вооружить Украину. Ключевые заявления мировых лидеров 22 апреля

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 22:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Макрон потребовал от России выпустить людей из Мариуполя
США остаются главными поставщиками вооружения ВСУ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
США остаются главными поставщиками вооружения ВСУ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Тема предоставления Украине необходимого вооружения для полной победы над Россией стала главной на мировой арене. Даже Германия готова хоть что-то передать на сегодня самой популярной армии в мире.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков 22 апреля об Украине.

Реклама

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о поддержке Украины оружием, но с предостережениями.

"Гнев на Путина и его жестокую войну против народа Украины растет с каждым днем. Но мы также каждый день находим новые способы поддержать Украину финансово и оружием. И мы согласны с нашими партнерами: эта война не должна расползаться", – написал Шольц на своей странице в твиттере.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого ожидает судный день 24 апреля (президентские выбора в стране), нынче обещает много и своим избирателям, и Украине.

Реклама

"Мы по-прежнему поставляем Украине значительное количество оборудования от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, заключающаяся в том, чтобы не вступать в войну", – написал Макрон в Твиттере.

Обратился Макрон и к президенту России Владимиру Путину: "В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь".

США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал быстро вооружить ВСУ.

Реклама

"Украина крайне нуждается в современном оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя в этой новой смертельной фазе конфликта. Это оружие и боеприпасы ей нужны сейчас, как можно скорее, насколько это возможно", – отметил госсекретарь, передает американский телеканал CNN.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что сегодняшняя цель прогрессивного мира – провал Путина и Кремля.

"То, к чему мы стремимся, – это стратегический провал Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит, что бы ни случилось… Украина выживет. У нас есть сотни американских компаний, ушедших из России и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет стратегический провал. Путин стал изгоем в мире", – написала Шерман и разместила на своей странице в Твиттере фото обстрела украинских городов российскими оккупантами с соответствующим вопросом.

Литва

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонит напомнила миру, что в Украине происходит геноцид, который, почему-то некоторые страны до сих пор не замечают.

"Реальное лицо русского мира – это братские могилы, разрушенные детские мечты, расстрелянные дома, руины… В Украине сейчас идет борьба между добром и злом, между тиранией и свободой. Это война за то, каким будет будущее мира и Европы в частности. Поэтому эта борьба касается каждого из нас. Пока зло не проиграет, мы не имеем права на усталость, не имеем права на безразличие", – заявила Ингрида Шимонит.

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 22 апреля
1
Личный состав 21 200
Личный состав
2
Самолеты 176
Самолеты
3
Вертолеты 153
Вертолеты
4
Танки 838
Танки
5
ББМ 2162
ББМ
6
Артиллерия 397
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 138
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 172
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1523
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39509.67

Binance Coin (BNB)

408.48

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.85

Theta (THETA)

3.18

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять