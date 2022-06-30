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Метою антиросійської коаліції має бути перемога України: головні заяви влади за 30 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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30 червня, 13:59
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Знищення оборонного та економічного потенціалу агресора – це те, що зупинить РФ від дестабілізації світу
Україна нарощує сили та чекає більше на зброю, щоб вибити окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна нарощує сили та чекає більше на зброю, щоб вибити окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 127-й день повномасштабної війни з Росією. У Білорусі можуть провести приховану мобілізацію, російські окупанти зазнали чергових втрат, а Україна чекає ще більше на зброю від західних партнерів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 30 червня.

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Президент України підбив підсумки 126-ї доби війни проти Росії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у ніч на 30 червня та повідомив, що підписано "транспортне безвіз".

"Ця угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не потрібно чекати на дозволи на вантажні перевезення. І це дозволить значно наростити експорт українських товарів автотранспортом", – розповів Зеленський.

Президент повідомив, що взяв участь у засіданні саміту НАТО.

"Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що забезпечити безпеку в Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована у конкретні рішення – для України , для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки – вони у нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО, знайти такий формат рішень, який би передбачав повноцінну участь України у нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що вперше за всі роки незалежності України відбувся візит до Києва президента Індонезії. Також Україну відвідав один із найвідоміших бізнесменів світу Річард Бренсон. Підприємець побував у Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відновлення аеропорту, та будівництво нової "Мрії", найбільшого у світі літака.

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І ще одна оптимістична і дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїна з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський. , наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників "Азовсталі". Я вдячний Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат. Але про це пізніше. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця та кожну українку", – підсумував Зеленський.

Головною метою антиросійської коаліції має бути перемога України

Головною метою антиросійської коаліції має бути перемога України. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Знищення оборонного та економічного потенціалу агресора – це те, що зупинить РФ від дестабілізації світу. Українська армія тримає ворога, але нам потрібно звільнити нашу землю. Нарощуємо фортецю, чекаємо більше на зброю, щоб вибити російські війська", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Українська армія тримає ворога"
Андрій Єрмак: "Українська армія тримає ворога"

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Існує три "рецепти" збереження українського агросектору

Експорт зерна з України на сьогодні складає 2 мільйони тонн на місяць. До війни експортувалося 5-6 мільйонів. Про це повідомив член Комітету аграрної та земельної політики Верховної Ради Сергій Лабазюк, передає прес-служба парламенту.

"Існує три "рецепти" збереження українського агросектору: відпрацювати логістику: залізниця, річкові порти, автодороги, розблокування Чорного моря; виробництво сільгосппродукції з доданою вартістю. Україна має експортувати готовий продукт, а не сировину; збільшення тваринництва. Зернову групу перевести в корм, збільшити експорт м'яса" – вважає нардеп.

У Німеччині зібрали підписи "за мир". Мельник послав німців "до біса"

Близько 20 німецьких інтелектуалів опублікували у виданні Die Zeit заклик до влади Німеччини та країн Заходу перестати надавати Україні військову допомогу, щоб схилити Київ до "переговорів" із Москвою про "мир". Посол України у Берліні Андрій Мельник порадив їм "піти до біса", про що написав у своєму Twitter.

"Що за збіговисько псевдоінтелектуалів-невдах? Усі ви повинні нарешті піти до біса зі своїми поразницькими "порадами". До побачення", – заявив Мельник.

У Білорусі можуть провести приховану мобілізацію населення

У Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення", – йдеться у повідомленні.

Втрати російських окупантів становлять 35 600 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 600 солдатів і 1572 танки. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35600 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1573 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 3726 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 790 (+9) од.;
  • РСЗВ – 246 (+0) од.;
  • коштів ППО – 104 (+1) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • вертольотів – 185 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1);
  • крилатих ракет – 143 (+1);
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2602 (+4) од.;
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 30 червня: ліквідовано 150 рашистів, знищено 1 танк та 6 броньованих машин, 9 артилерійських систем. Також відомо, що ЗСУ обробили вогнем острів Зміїний, а також ліквідували на півдні склад пально-мастильних матеріалів та кілька гаубиць. Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

Раніше ми писали, що британська розвідка назвала ключовий фактор у результаті битви за Донбас.

Також повідомлялося, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів за позиціями окупантів за останню добу, 29 червня.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 30 червня
1
Особовий склад 35600
Особовий склад
2
Танки 1573
Танки
3
ББМ 3726
ББМ
4
Артилерія 790
Артилерія
5
Засоби ППО 104
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 641
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2602
Транспорт
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Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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