Чаус: до Чернігова прибув перший потяг із гуманітарною допомогою

Російські військові продовжують обстрілювати українські прикордонні позиції у Чернігівській області

У Чернігів прибув потяг із гуманітарною допомогою / Колаж "Сьогодні"

В Чернігівприбув перший поїзд із гуманітарною допомогою сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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"Сьогодні на станцію Чернігів централізовано прибув перший поїзд із гуманітарною допомогою. Це допомога, надана Чернігівській області державою. Це маленька частина. Кілька тижнів тому, ми з командою через Десну на котелках тихенько о 5 ранку тягали якісь коробки та спільно з ДСНС, з прикордонниками, військовими намагалися забезпечити місто всім необхідним. Я пам'ятаю, як волонтери на човнах, на гумових човнах переправляли також дуже важливі для міста вантажі", – йдеться у повідомленні.

Окупанти знову обстріляли українських прикордонників у Чернігівській області

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти повторно обстрілялиукраїнські прикордонні позиції у Чернігівській області.

"12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випущені з території РФ після обіду сьогодні", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються.

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