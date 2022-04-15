Чаус: в Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью

Российские военные продолжают обстреливать украинские пограничные позиции в Черниговской области

В Чернигов прибыл поезд с гуманитарной помощью / Коллаж "Сегодня"

В Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"Сегодня на станцию ​​Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, предоставленная Черниговской области государством. Это маленькая часть. Несколько недель назад, мы с командой через Десну на котелках тихонько в 5 утра таскали какие-то коробки и совместно с ГСЧС, с пограничниками, военными пытались обеспечить город всем необходимым. Я помню, как волонтеры на лодках, на резиновых лодках переправляли тоже очень важные для города грузы", – говорится в сообщении.

Оккупанты вновь обстреляли украинских пограничников в Черниговской области

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты повторно обстреляли украинские пограничные позиции в Черниговской области.

"12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпущены с территории РФ после обеда сегодня", – говорится в сообщении.

Пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются.

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