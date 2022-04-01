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Росія бомбить зерносховища, на захист України вийшли партизани. Що пишуть західні ЗМІ про війну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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1 квітня, 15:11
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Союзники України допомагають нам на всіх фронтах спротиву агресії Москви
Росія знищила вже шість сховищ зерна / Фото ДСНС / Колаж "Сьогодні"
Росія знищила вже шість сховищ зерна / Фото ДСНС / Колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ аналізують, за яких умов Києву буде найвигідніше підписати мирний договір із Росією, що відбувається з військовим командуванням країни-агресора та яка психологічна війна розгорнута проти міжнародного злочинця Володимира Путіна.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа, де основною темою залишається напад Росії на Україну.

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Мирна угода

Британська газета The Times пише, що Україна має підписувати мирну угоду з Росією виключно з позиції сили та не йти на поступки. На думку чиновників Великоъ Британії, Путін свідомо маніпулює мирним процесом та хоче змусити Україну піти на поступки. У Лондоні побоюються, що Франція, Німеччина та США можуть підштовхувати Київ до поспішного укладання угоди.

"У телефонній розмові на вихідних Борис Джонсон попередив президента Володимира Зеленського, що президент Путін – "брехун і хуліган", який використовує розмови, щоб "притиснути вас і змусити піти на поступки"", – пише The Times.

Чому у Росії хаос в Україні

Американська газета The New York Times з посиланням на дані чиновників США стверджує, що Росія, всупереч військовій науці, не має централізованого польового командування своїми військами на території України. За межами Москви ніхто не координує військові підрозділи, що призводить до дезорганізації та відсутності координації між повітряними, наземними та морськими підрозділами.

"Відсутність об'єднуючого військового лідера в Україні означає, що російські повітряні, наземні та морські підрозділи не синхронізовані. За словами високопоставлених американських чиновників та незалежних аналітиків, їх розрізнені бойові угруповання страждають від поганої логістики, падіння бойового духу та загибелі до 15000" – пише The New York Times.

Партизани добивають окупантів

Британське видання Financial Times з посиланням на дані спецслужб пише, що моральний дух серед російських окупантів продовжує падати. Україна використовує партизанські контратаки, щоб відтіснити ворожі війська. Сили оборони повернули територію, втрачену на початку війни та завдали серії успішних ударів по позиціях Росії.

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Психологічна війна проти Путіна

Американський телеканал CNN повідомляє, що західні спецслужби ведуть психологічну війну за Україну безпосередньо із президентом Росії, щоб остаточно підірвати його віру у свої сили.

"США та їхні союзники малюють картину деморалізованої та недієздатної армії РФ, яка несе катастрофічні втрати на полі бою, і одночасно викликають в уяві картину зростання політичної напруги всередині Кремля. Західні уряди заважають Путіну визначити наратив війни", – аналізує CNN.

Також на Путіна як колишнього співробітника КДБ/ФСБ дратівливо діють зливи даних західних розвідок, які свідчать, наскільки глибоко чужі спецслужби сидять в оточенні президента Росії. Це може призвести до нових необґрунтованих чищень у цьому оточенні.

Завидна єдність бізнесу та влади

Економічне агенстство Bloomberg пише про єднання українського бізнесу та влади у боротьбі з російською агресією. Війна зняла всі можливі протиріччя та суперечки усередині країни.

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"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, — допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", — цитує видання слова бізнесмена Ріната Ахметова.

Продовольча криза

Міжнародне агентство Reuters пише, що у США є докази цілеспрямованих атак Росії на українські зерносховища. Станом на кінець березня, за даними розвідки США, внаслідок цих нападів було пошкоджено щонайменше шість зернових сховищ. На думку чиновників США, Росія навмисне знищує зерносховища в Україні (4-го найбільшого експортера зерна у світі).

"Необережне пошкодження Росією цих зерносховищ є яскравим прикладом того, як війна Путіна безпосередньо торкається мирних жителів України та загрожує продовольчій безпеці у всьому світі", — сказав представник влади США.

Раніше

  • 31 березня на Заході писали про адекватність міжнародного злочинця Володимира Путіна та явну поразку у війні в Україні, а також розглядали економічні наслідки агресії Росії проти нашої країни.
  • 30 березня західні ЗМІ приділяли увагу питанню краху світового порядку внаслідок розв'язаної Росією війни в Україні та спроб агресора торгувати нафтою в обхід санкцій.

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