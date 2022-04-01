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Россия бомбит зернохранилища, на защиту Украины вышли партизаны. Что пишут западные СМИ о войне

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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1 апреля, 15:11
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Союзники Украины помогают нам на всех фронтах сопротивления агрессии Москвы
Россия уничтожила уже шесть хранилищ зерна / Фото ГСЧС / Коллаж "Сегодня"
Россия уничтожила уже шесть хранилищ зерна / Фото ГСЧС / Коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ анализируют, при каких условиях Киеву будет наиболее выгодно подписать мирный договор с Россией, что происходит с военным командованием страны-агрессора и какая психологическая война развернута против международного преступника Владимира Путина.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа, где основной темой остается нападение России на Украину.

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Мирный договор

Британская газета The Times пишет, что Украина должна подписывать мирное соглашение с Россией исключительно с позиции силы и не идти на уступки. По мнению чиновников Великобритании, Путин сознательно манипулирует мирным процессом и хочет заставить Украину пойти на уступки. В Лондоне опасаются, что Франция, Германия и США могут подталкивать Киев к поспешному заключению соглашения.

"В телефонном разговоре на выходных Борис Джонсон предупредил президента Владимира Зеленского, что президент Путин — "лжец и хулиган", который использует разговоры, чтобы "измотать вас и заставить пойти на уступки", – пишет The Times.

Почему у России хаос в Украине

Американская газета The New York Times со ссылкой на данные чиновников США утверждает, что у России, вопреки военной науке, нет централизованного полевого командования своими войсками на территории Украины. За пределами Москвы никто не координирует военные подразделения, что приводит к дезорганизации и отсутствию координации между воздушными, наземными и морскими подразделениями.

"Отсутствие объединяющего военного лидера в Украине означает, что российские воздушные, наземные и морские подразделения не синхронизированы. По словам высокопоставленных американских чиновников и независимых аналитиков, их разрозненные боевые группировки страдают от плохой логистики, падения боевого духа и гибели до 15000 военнослужащих", – пишет The New York Times.

Партизаны добивают оккупантов

Британское издание Financial Times со ссылкой на данные спецслужб пишет, что моральный дух среди российских оккупантов продолжает стремительно падать. Украина использует партизанские контратаки, чтобы оттеснить вражеские войска. Силы обороны вернули территорию, утраченную в начале войны и нанесли серию успешных ударов по позициям России.

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Психологическая война против Путина

Американский телеканал CNN сообщает, что западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России, чтобы окончательно подорвать его веру в свои силы.

"США и их союзники рисуют картину деморализованной и недееспособной армии РФ, несущей катастрофические потери на поле боя, и одновременно вызывают в воображении картину растущей политической напряженности внутри Кремля. Западные правительства мешают Путину определить нарратив войны", – анализирует CNN.

Также на Путина, как бывшего сотрудника КГБ/ФСБ раздражительно действуют сливы данных западных разведок, которые свидетельствуют, насколько глубоко чужие спецслужбы сидят в окружении президента России. Это может привести к новым необоснованным чисткам в этом окружении.

Завидное единство бизнеса и власти

Экономическое агентство Bloomberg пишет о единении украинского бизнеса и власти в борьбе с российской агрессией. Война сняла все вероятные противоречия и споры снутри страны.

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"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение — помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", — цитирует издание слова бизнесмена Рината Ахметова.

Продовольственный кризис

Международное агентство Reuters пишет, что в США имеются доказательства целенаправленных атак России на украинские зернохранилища. По состоянию на конец марта, по данным разведки США, в результате этих нападений было повреждено по меньшей мере шесть зерновых хранилищ. По мнению чиновников США, Россия намеренно уничтожает зернохранилища в Украине (4-го крупнейшего экспортера зерна в мире).

"Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую затрагивает мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире", — сказал представитель властей США.

Ранее

  • 31 марта на Западе писали про адекватность международного преступника Владимира Путина на явное поражение в войне в Украине, а также рассматривали экономические последствия агрессии России против нашей страны.
  • 30 марта западные СМИ уделяли внимание вопросу краха мирового порядка в результате развязанной Россией войны в Украине и попыток агрессора торговать нефтью в обход санкций.

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