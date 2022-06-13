Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Для перемоги над РФ Україні потрібен паритет важкої зброї: головні заяви влади за 13 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 червня, 13:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЗСУ терміново потребують танки, гаубиці та РСЗВ
Українській армії потрібне важке озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"
Українській армії потрібне важке озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 110-й день повномасштабної війни з Росією. ЗСУ відбивають атаки російських окупантів на Сході, Захід стомився від війни в Україні, а РФ заробляє мільярди євро на експорті палива.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 13 червня.

Реклама

Президент України підбив підсумки 109-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 13 червня і розповів, що після ракетного удару по Тернопільській області у лікарнях перебувають десять осіб.

"Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор", – заявив Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україні необхідні системи сучасної протиракетної оборони.

"Постачання таких систем були можливі і цього року, і минулого року, і ще раніше. Отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, що вдарили по українських містах. По наших містах та селах за час з 24 лютого. Це життя, які можна було б врятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України прислухалися", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що ключова тактична ціль окупантів не змінилася.

Реклама

"Вони чинять тиск у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ та ін. Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які у них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабко підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що російські генерали розглядають своїх людей як гарматне м'ясо, яке їм потрібне, щоб забезпечити перевагу у кількості.

"І це означає тільки одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", – заявив український лідер.

За 100 днів війни з Україною РФ заробила 61 мільярд євро на експорті палива

Росія заробила понад 61 мільярд євро на експорті викопного палива за перші 100 днів широкомасштабної війни в Україні. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Євросоюз імпортував 61% російського палива на близько 57 мільярдів євро. Водночас Україна щодня втрачає людей. Слід припинити спонсорувати російську військову машину. Сьомий пакет санкцій, газове ембарго, обмеження проти всіх російських банків та еліт, вторинні санкції – це має бути спільною метою", – написав Єрмак.

Для перемоги над Росією Україні необхідний паритет важкої зброї

Щоб закінчити війну, Україні потрібен паритет важкої зброї. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Зокрема, за його словами, сьогодні ЗСУ необхідно:

  • 1000 гаубиць калібру 155 мм;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2000 одиниць бронетехніки;
  • 1000 дронів.

"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", – написав Подоляк.

Захід втрачає інтерес до війни в Україні

Попри те, що російські окупанти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирних жителів, західні політики та медіа поступово втрачають інтерес до війни в Україні. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Economist.

Чиновник зазначив, що втома Заходу від війни в Україні проявляється насамперед у швидкості постачання озброєння.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився і готовий змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо швидко. У лідерів країн є обов'язок думати про наслідки. Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності", – сказав Резніков.

Олексій Резніков: "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності". Фото: Facebook
Олексій Резніков: "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності". Фото: Facebook

ЗСУ продовжують завдавати ударів по армії Росії

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по армії Росії. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку ворожі підрозділи зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Як стало відомо, ворог змінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, блокування шляхів логістичного постачання населеного пункту Бахмут. Продовжують заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи", – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Також обстрілював з артилерії позиції сил оборони в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

Як зазначається, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте та закріплюється за кордоном Роти – Миронівка. Окупанти безуспішно вели штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське та проводили повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

Докладніше про ситуацію на фронті 13 червня розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0":

Втрати російських окупантів становлять 32 300 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 32 300 солдатів та 1432 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1432 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 3492 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 718 (+3) од.;
  • РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
  • засобів ППО – 97 (+0) од.;
  • літаків – 213 (+1) од.;
  • вертольотів – 178 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3);
  • крилатих ракет – 125 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

"Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – у правді!" – вказали у Генштабі.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати російських окупантів на ранок 13 червня:

Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма у напрямку Слов'янська Донецької області.

У Генштабі ЗСУ також розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.93

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

24017.11

Binance Coin (BNB)

224.29

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

42.49

Theta (THETA)

0.99

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти