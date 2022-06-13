Для перемоги над РФ Україні потрібен паритет важкої зброї: головні заяви влади за 13 червня

ЗСУ терміново потребують танки, гаубиці та РСЗВ

Українській армії потрібне важке озброєння. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 110-й день повномасштабної війни з Росією. ЗСУ відбивають атаки російських окупантів на Сході, Захід стомився від війни в Україні, а РФ заробляє мільярди євро на експорті палива.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 13 червня.

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Президент України підбив підсумки 109-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 13 червня і розповів, що після ракетного удару по Тернопільській області у лікарнях перебувають десять осіб.

"Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор, просто терор", – заявив Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україні необхідні системи сучасної протиракетної оборони.

"Постачання таких систем були можливі і цього року, і минулого року, і ще раніше. Отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, що вдарили по українських містах. По наших містах та селах за час з 24 лютого. Це життя, які можна було б врятувати, це трагедії, яким можна було б запобігти, якби до України прислухалися", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що ключова тактична ціль окупантів не змінилася.

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"Вони чинять тиск у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ та ін. Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які у них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабко підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що російські генерали розглядають своїх людей як гарматне м'ясо, яке їм потрібне, щоб забезпечити перевагу у кількості.

"І це означає тільки одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", – заявив український лідер.

За 100 днів війни з Україною РФ заробила 61 мільярд євро на експорті палива

Росія заробила понад 61 мільярд євро на експорті викопного палива за перші 100 днів широкомасштабної війни в Україні. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Євросоюз імпортував 61% російського палива на близько 57 мільярдів євро. Водночас Україна щодня втрачає людей. Слід припинити спонсорувати російську військову машину. Сьомий пакет санкцій, газове ембарго, обмеження проти всіх російських банків та еліт, вторинні санкції – це має бути спільною метою", – написав Єрмак.

Для перемоги над Росією Україні необхідний паритет важкої зброї

Щоб закінчити війну, Україні потрібен паритет важкої зброї. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Зокрема, за його словами, сьогодні ЗСУ необхідно:

1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

"15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", – написав Подоляк.

Захід втрачає інтерес до війни в Україні

Попри те, що російські окупанти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирних жителів, західні політики та медіа поступово втрачають інтерес до війни в Україні. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю The Economist.

Чиновник зазначив, що втома Заходу від війни в Україні проявляється насамперед у швидкості постачання озброєння.

"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився і готовий змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо швидко. У лідерів країн є обов'язок думати про наслідки. Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності", – сказав Резніков.

Олексій Резніков: "Бюрократія і прагматизм Заходу виявилися значно сильнішими за західні цінності". Фото: Facebook

ЗСУ продовжують завдавати ударів по армії Росії

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по армії Росії. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку ворожі підрозділи зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Як стало відомо, ворог змінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк та Лисичанськ, блокування шляхів логістичного постачання населеного пункту Бахмут. Продовжують заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі важку броньовану техніку та артилерійські системи", – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Також обстрілював з артилерії позиції сил оборони в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

Як зазначається, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії в районі населеного пункту Золоте та закріплюється за кордоном Роти – Миронівка. Окупанти безуспішно вели штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське та проводили повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

Докладніше про ситуацію на фронті 13 червня розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0":

Втрати російських окупантів становлять 32 300 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 32 300 солдатів та 1432 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1432 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 3492 (+8) од.;

артилерійських систем – 718 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;

засобів ППО – 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+1) од.;

вертольотів – 178 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;

спеціальної техніки – 54 (+0).

"Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – у правді!" – вказали у Генштабі.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати російських окупантів на ранок 13 червня:

Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма у напрямку Слов'янська Донецької області.

У Генштабі ЗСУ також розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.