Для победы над РФ Украине необходим паритет тяжелого оружия: главные заявления властей за 13 июня

ВСУ срочно нуждаются в танках, гаубицах и РСЗО

Украинской армии нужно тяжелое вооружение. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 110-й день полномасштабной войны с Россией. ВСУ отбивают атаки российских оккупантов на Востоке, Запад устал от войны в Украине, а РФ зарабатывает миллиарды евро на экспорте топлива.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 13 июня.

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Президент Украины подвел итоги 109-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 13 июня и рассказал, что после ракетного удара по Тернопольской области в больницах находятся десять человек.

"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор", – заявил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украине необходимы системы современной противоракетной обороны.

"Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам и селам за время с 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти, это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась.

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"Они оказывают давление в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои – буквально за каждый метр. А также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск и др. Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попробуют бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации", – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что российские генералы рассматривают своих людей как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве.

"И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь черту в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", – заявил украинский лидер.

За 100 дней войны с Украиной РФ заработала 61 миллиард евро на экспорте топлива

Россия заработала более 61 миллиарда евро на экспорте ископаемого топлива за первые 100 дней широкомасштабной войны в Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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"Евросоюз импортировал 61% российского топлива на около 57 миллиардов евро. В то же время Украина ежедневно теряет людей. Следует прекратить спонсировать российскую военную машину. Седьмой пакет санкций, газовое эмбарго, ограничения против всех российских банков и элит, вторичные санкции – это должно быть общей целью", – написал Ермак.

Для победы над Россией Украине необходим паритет тяжелого оружия

Чтобы закончить войну, Украине нужен паритет тяжелого оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

В частности, по его словам, сегодня ВСУ необходимо:

1000 гаубиц калибра 155 мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

"15 июня в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", – написал Подоляк.

Запад теряет интерес к войне в Украине

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных жителей, западные политики и медиа постепенно теряют интерес к войне в Украине. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Economist.

Чиновник отметил, что усталость Запада от войны в Украине проявляется прежде всего в скорости поставки вооружения.

"Или мир не совсем понимает, что происходит, или же он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с мнением, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи быстро. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях. Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей", – сказал Резников.

Алексей Резников: "Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей". Фото: Facebook

ВСУ продолжают наносить удары по армии России

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по армии России. Об том сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на Славянском направлении вражеские подразделения усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Как стало известно, враг сменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении группировки войск оккупантов основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокирования путей логистического снабжения населенного пункта Бахмут. Продолжают меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы", – говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Также обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

Как отмечается, на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое и закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Оккупанты безуспешно вели штурмовые действия в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское и проводили воздушную разведку БпЛА в районе Покровского.

Подробнее о ситуации на фронте 13 июня рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0":

Потери российских оккупантов составляют 32 300 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 32 300 солдат и 1432 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1432 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;

артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;

РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 213 (+1) ед.;

вертолетов – 178 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);

крылатых ракет – 125 (+0);

корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;

специальной техники – 54 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – указали в Генштабе.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 июня:

Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области.

В Генштабе ВСУ также рассказали, где защитники Украины отразили вражеские штурмы.