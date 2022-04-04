Джо Байден назвал Путина варваром и военным преступником после "Бучанской резни" (видео)

Президент США Джо Байден после зверских убийств в Буче заявил, что Америка продолжит санкционное давление на Россию. Кроме того, глава государства назвал Владимира Путина военным преступником.
Об этом сообщает CNN.
"Путин – военный преступник. Мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче – возмутительно, все это видели", – сказал Байден.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.