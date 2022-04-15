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Эрдоган не помог? Жена Медведчука теперь просит о помощи в Москве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 апреля, 16:35
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Оксана Марченко не скрывает, что выехала в столицу страны-агрессора и ищет там поддержку
Оксана Марченко уехала в Москву искать помощь для Виктора Медведчука.
Оксана Марченко уехала в Москву искать помощь для Виктора Медведчука. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена задержанного нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко провела пресс-конференцию в Москве. Там она заявила, что СБУ использует против его мужа "жестокие физические пытки".

Об этом пишут российские СМИ.

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Она заявила, что в день задержания Медведчука были опубликованы два его фото.

"На одном нет следов повреждений, на втором – видны гематомы и синяки. Это значит, что снимки были сделаны в начале и после допроса. Поэтому есть основания полагать, что СБУ использует жестокие физические пытки", – сказала Марченко.

Виктор Медведчук в день задержания. Фото: Владимир Зеленский, СБУ

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Также она призвала допустить к мужу его французского адвоката. И призвала международную общественность и журналистов потребовать раскрыть местонахождение Медведчука.

Как известно, ранее Марченко записала видеообращение к президентам Украины и Турции с требованием освободить ее мужа.

Дело Медведчука

  • Виктор Медведчук обвиняется в передаче спецслужбам РФ сведений, содержащих гостайну (в 2020 году политик якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии) и в антиукраинской деятельности (кума Владимира Путина подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).
  • На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. 12 апреля президент Зеленский опубликовал фото Медведчука в форме ВСУ и наручниках.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять задержанного политика на украинских военных, которые находятся в плену у россиян.
  • Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.

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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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