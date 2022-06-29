ЄС допомагає наближати перемогу України: головні заяви влади за 29 червня

Сьогодні ЗСУ захищають не лише Україну, а й мирне небо об'єднаної Європи

Європа є солідарною з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 126-й день повномасштабної війни із Росією. Володимир Зеленський розповів, чим закінчиться війна з Росією, окупанти продовжують наступ на Донбасі, а ЄС збільшує військову допомогу нашій країні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 29 червня.

Реклама

Війна з Росією закінчиться перемогою України

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України Про це в інтерв'ю американському каналу NBC заявив президент Володимир Зеленський.

"Війна точно закінчиться. Я впевнений, що вона закінчиться перемогою України. Як би там не було. Як би важко не було. Ми маємо витіснити окупантів із нашої землі. А чим ще може закінчитися війна? Тільки так", – сказав він, додавши: "скільки зможемо, це робитимемо".

Лідер держави закликав союзників більше підтримувати Україну.

"Ми збудуємо нову державу. Державу-мрію", – додав очільник держави.

Реклама

Україна отримає більше зброї

Україна матиме більше зброї. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Ще 6 САУ Caesar від Франції та 6 PzH 2000 від Німеччини та Нідерландів передадуть нам додатково. Нарощуємо потужність", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Україна отримає більше зброї"

ЄС допомагає наближати перемогу України

Євросоюз розпочав постачання Збройним Силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомила заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає пресслужба парламенту.

Реклама

За її словами, вантажівки надано для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Логістичне обладнання є частиною ширшого пакету допомоги у розмірі 31 мільйона євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

"Спасибі ЄС за солідарність та допомогу! Сьогодні ЗСУ захищають не лише Україну, а й мирне небо об'єднаної Європи. У єдності наша сила та перемога", – заявила Кондратюк.

Російські окупанти наступають на два важливі міста

Російські окупанти обстріляли позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Також ворог планує наступати на Барвінкове та Слов'янськ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. При цьому загарбники й надалі зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками.

"На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Волчоярка – Верхньокам'янка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 450 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 450 солдатів і 1572 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1572 (+5);

бойових броньованих машин – 3720 (+16);

артилерійських систем – 781 (+3);

РСЗВ – 246 (+3);

засобів ППО – 103 (+1);

літаків – 217 (+0);

вертольотів – 185 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);

крилатих ракет – 142 (+3);

кораблів/катерів – 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9);

спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

Раніше ми писали, що Збройні сили України успішно накривають тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у Сніжному.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові на півдні завдали авіаударів і знищили два склади боєприпасів та вогневу точку.