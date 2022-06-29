Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

ЄС допомагає наближати перемогу України: головні заяви влади за 29 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 14:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні ЗСУ захищають не лише Україну, а й мирне небо об'єднаної Європи
Європа є солідарною з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"
Європа є солідарною з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 126-й день повномасштабної війни із Росією. Володимир Зеленський розповів, чим закінчиться війна з Росією, окупанти продовжують наступ на Донбасі, а ЄС збільшує військову допомогу нашій країні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 29 червня.

Реклама

Війна з Росією закінчиться перемогою України

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, закінчиться лише перемогою України Про це в інтерв'ю американському каналу NBC заявив президент Володимир Зеленський.

"Війна точно закінчиться. Я впевнений, що вона закінчиться перемогою України. Як би там не було. Як би важко не було. Ми маємо витіснити окупантів із нашої землі. А чим ще може закінчитися війна? Тільки так", – сказав він, додавши: "скільки зможемо, це робитимемо".

Лідер держави закликав союзників більше підтримувати Україну.

"Ми збудуємо нову державу. Державу-мрію", – додав очільник держави.

Реклама

Україна отримає більше зброї

Україна матиме більше зброї. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Ще 6 САУ Caesar від Франції та 6 PzH 2000 від Німеччини та Нідерландів передадуть нам додатково. Нарощуємо потужність", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Україна отримає більше зброї"
Андрій Єрмак: "Україна отримає більше зброї"

ЄС допомагає наближати перемогу України

Євросоюз розпочав постачання Збройним Силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомила заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає пресслужба парламенту.

Реклама

За її словами, вантажівки надано для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Логістичне обладнання є частиною ширшого пакету допомоги у розмірі 31 мільйона євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.

"Спасибі ЄС за солідарність та допомогу! Сьогодні ЗСУ захищають не лише Україну, а й мирне небо об'єднаної Європи. У єдності наша сила та перемога", – заявила Кондратюк.

Російські окупанти наступають на два важливі міста

Російські окупанти обстріляли позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Також ворог планує наступати на Барвінкове та Слов'янськ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. При цьому загарбники й надалі зазнають значних втрат у боях з українськими захисниками.

"На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Волчоярка – Верхньокам'янка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 450 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 450 солдатів і 1572 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1572 (+5);
  • бойових броньованих машин – 3720 (+16);
  • артилерійських систем – 781 (+3);
  • РСЗВ – 246 (+3);
  • засобів ППО – 103 (+1);
  • літаків – 217 (+0);
  • вертольотів – 185 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4);
  • крилатих ракет – 142 (+3);
  • кораблів/катерів – 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9);
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

Раніше ми писали, що Збройні сили України успішно накривають тилові бази окупаційної армії РФ на захоплених територіях нашої країни. Під удар потрапив об'єкт ЗС РФ у Сніжному.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові на півдні завдали авіаударів і знищили два склади боєприпасів та вогневу точку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 червня
1
Особовий склад 35450
Особовий склад
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артилерія 781
Артилерія
5
Засоби ППО 103
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2598
Транспорт
Докладніше
Показати ще
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.2/35.8
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.6
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.5/35.5
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20035.99

Binance Coin (BNB)

217.86

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.04

Theta (THETA)

1.22

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто писля перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
1 /2
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти