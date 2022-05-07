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Фейгин: На столе у Путина лежит план на 9 мая, но он боится этого решения

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 мая, 16:41
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Генералы РФ этого очень ждут
Фейгин раскрыл план президент РФ
Фейгин раскрыл план президент РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные хотят скрыть свои неудачи. Мобилизация несет огромные опасности для Путина. Разоблачится правда о "спецоперации" среди россиян.

Об этом рассказал российский политический деятель Марк Фейгин телеведущему телеканалу "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта Freedom.

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До 9 мая остается меньше времени. Для России этот день является своеобразным сакральным праздником. Разного рода эксперты прогнозируют, что тогда от Путина прозвучат важные заявления, в частности, об общей мобилизации.

Марк Фейгин, российский политический деятель, скептически настроен по поводу того, что Путин сможет открыто объявить, внедрить военное положение и мобилизацию:

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"Мне кажется, что пока они на это не отважятся. Но точно известно, что на столе у него этот план лежит. Он лежит, потому что военным нужна эта мобилизация, поскольку они решают свои проблемы. Потому что они боятся нести ответственность за провал операции , второй ее фазы с начала апреля. А так можно сказать, что нам не хватает 100 тыс личного состава, еще что-то. Ну-ка объявляйте мобилизацию, а мы обеспечим результат", – отметил он.

Конечно, здесь вопрос или действительно обеспечат. Но дефицитом живой силы русские военные могут попытаться объяснить свои неудачи перед президентом Федерации.

Также Фейгин считает, что сам Путин понимает, какие риски несет эта мобилизация:

"Во-первых, она может провалиться, просто люди будут дезертировать. Во-вторых, неизвестно как эти люди себя ведут. А далеко не все там горят желанием погибнуть в Украине и могут себя совершенно непредсказуемым образом повести. Ну и третье, это же официальное признание провала этой так называемой спецоперации. А ты зачем проводишь мобилизацию, зачем войну объявлять, с какой целью ты же сказал, что все нормально, все идет по плану", – рассказал он.

Проблема в том, объясняет Фейгин, что Путин имеет поддержку только тогда, когда людям не нужно самим погибать. Можно как угодно поддерживать зверства в Буче, пока ты сидишь за компьютером в интернете, гореть в танке самому – совсем другое дело.

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В качестве примера политический деятель упомянул недавнее обращение отца матроса-срочника о причинах гибели своего сына на крейсере "Москва". На что получил ответ, что "Москва" в спецоперации не была задействована. Его сын даже не признали пропавшим без вести, написали, что он отсутствует в части. Дело в том, отмечает Фейгин, что этот Шкребец, являющийся крымчанином, поддерживал "русский мир", пока его семья не коснулась горя. Тогда он столкнулся с этой машиной:

"И он задает те же вопросы: ради чего, почему, вы же говорили, что срочники не будут принимать участия в военной операции, – он адресует это Путину в своих постах и так далее. О чем это говорит? Когда тебя лично затрагивает война, то позиция часто меняется на 180 градусов"", – сказал Фейгин.

Те, кто могли ездить с буквой "Z" на машине, но не шли добровольно воевать, в условиях мобилизации выбора не будут, отмечает Фейгин. Когда их отправят в район Рубежного или Попасной, еще неизвестно, как долго такой "тип" военнослужащего проживет на поле боя.

"Поэтому, на самом деле, они оценивают это, как народ воспримет. Потому что стимулировать эту идеологическую накачку, в связи с 9 мая, спецоперацией, можно только, когда лично на себе эти люди не примеряют гробы. А когда это самому лично , то сразу полезут в интернете искать, что бывает с происходящим на востоке, сколько умерших реально. Я думаю, что это тоже сдерживающий фактор, от того, чтобы принять такое политическое решение", – подытожил политический деятель.

Планы РФ на 9 мая

  • Президент РФ Владимир Путин планирует подать 9 мая россиянам как свою победу сухопутный коридор в аннексированный Крым через территорию Украины, убежден российский политический географ Дмитрий Орешкин. По его словам, Украина должна ответить на эти планы. При этом после такой "победы" в России начнется настоящая катастрофа из-за санкций, считает Орешкин.
  • Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
  • Российские кафиры до 9 мая пытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь".
  • Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве — так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.
  • В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы". Они массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "упорядочили" памятники советского периода до празднования 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
  • Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Этим Россия нарушает Женевскую конвенцию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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