Генерал Марченко розповів, чому Росії не вдалося захопити Миколаїв

За словами генерал-майора ЗСУ, наступ на Миколаїв – "це практично утопія"

Дмитро Марченко висловився про спробу росіян окупувати Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Багаторівнева система оборони та висока мотивація громадян захищати своє місто унеможливлюють захоплення російськими окупантами Миколаєва. Окупувати місто військовим РФ буде дуже важко. Так, наступ на Миколаїв – "це практично утопія".

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, зараз у Миколаєві викопано три лінії оборони, пристріляний кожен сантиметр. Наразі вже заміновані всі напрямки, звідки може бути прорив, чого не було спочатку.

"Щоб узяти Миколаїв… їм треба зняти з усіх напрямків усі свої війська, просто створити великий резерв і цим великим резервом спробувати прорватись. Я вам скажу, навіть якщо вони це робитимуть, їм буде зробити важко. Це не один день боїв", – сказав Марченко.

Він зазначив, що наступ на Миколаїв – "це практично утопія". За його словами, будь-який російський командир розуміє: якщо вони у перші дні війни не змогли захопити Миколаївську область, то зараз ці спроби означатимуть для окупантів шлях в один бік.

Генерал Марченко назвав терміни, коли Україна розпочне контрнаступ

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко прогнозує успішний контрнаступ українських захисників, а також звільнення захоплених територій до кінця літа. Це відбудеться за умови надання Україні всього необхідного озброєння. Про це Марченко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа. Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати", – заявив він.

За словами Марченка, він ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві.

"Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там... от бачите, вийшло", – зазначив генерал-майор.

Він додав, що у питанні переговорів з Росією пройдено "точку неповернення" через воєнні злочини російських загарбників. Але Україна отримала унікальний шанс відстояти свою незалежність та забезпечити майбутнє вільної країни.

Раніше ми розповідали, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому як тільки обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".