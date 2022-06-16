Генерал Марченко рассказал, почему России не удалось захватить Николаев

По словам генерал-майора ВСУ, наступление на Николаев – "это практически утопия"

Дмитрий Марченко высказался о попытке россиян оккупировать Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

Многоуровневая система обороны и высокая мотивация граждан защищать свой город делают невозможным захват российскими оккупантами Николаева. Оккупировать город военным РФ будет очень тяжело. Так, наступление на Николаев – "это практически утопия".

Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, сейчас в Николаеве выкопаны три линии обороны, пристрелян каждый сантиметр. К настоящему моменту уже заминированы все направления, откуда может быть прорыв, чего не было сначала.

"Чтобы взять Николаев… им нужно снять со всех направлений все свои войска, просто создать большой резерв и этим большим резервом попытаться прорваться. Я вам скажу, даже если они это будут делать, им будет сделать тяжело. Это не один день боев", – сказал Марченко.

Он отметил, что наступление на Николаев – "это практически утопия". По его словам, любой российский командир понимает: если они в первые дни войны не смогли захватить Николаевскую область, то сейчас эти попытки будут означать для оккупантов путь в одну сторону.

Генерал Марченко назвал сроки, когда Украина начнет контрнаступление

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко прогнозирует успешное контрнаступление украинских защитников, а также освобождение захваченных территорий до конца лета. Это произойдет при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения. Об этом Марченко рассказал в интервью "Радио Свобода".

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"Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета. Где-то там мы проигрываем во времени, дадим им больше закопаться, да, это будет дольше. Здесь... я никогда не брался прогнозировать", – заявил он.

По словам Марченко, он никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве.

"Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там... ну вот видите, получилось", – отметил генерал-майор.

Он добавил, что в вопросе переговоров с Россией пройдена "точка невозврата" из-за военных преступлений российских захватчиков. Но Украина получила уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить будущее свободной страны.

Ранее мы рассказывали, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных. Это "основная кишка" подтягивания резервов РФ. Поэтому как только обрежется "эта кишка", у России начнется паника. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью "Радио Свобода".