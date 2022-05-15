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Генштаб: Окупантам не вдаєтсья наступ на Донбасі, вони несуть великі втрати

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 травня, 19:25
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Після боїв з ЗСУ в підрозділах російських сил лишається менш ніж 20% сил
Окупанти несуть втрати на Донбасі.
Окупанти несуть втрати на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не припиняють наступу на Донбасі. Однак вони зіштовхуються з труднощами, несуть значні втрати. На деяких напрямках у їхніх підрозділах після зіткнення з українськими військовими лишається менше 20% сил.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Так, на Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.

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На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.

На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав.

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У Маріуполі ворог основні зусилля продовжує зосереджувати на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках активних дій підрозділів ворога не відзначається. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Сіверському напрямку противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях. Обстрілював наші території та завдавав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України. На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій.

Крім того, командування збройних сил РФ намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до 2,5 тисяч резервістів. Їх планують направити на територію України для участі у війні.

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