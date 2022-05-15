Генштаб: Оккупантам не удается наступление на Донбассе, они несут большие потери

После боев с ВСУ в подразделениях российских сил остается менее 20% сил

Оккупанты несут потери на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не прекращают наступление на Донбассе. Однако они сталкиваются с трудностями, несут значительные потери. На некоторых направлениях в их подразделениях после столкновения с украинскими военными остается менее 20% сил.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Так, на Донецком направлении противник продолжает производить интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. на Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел боевые действия в районе населённого пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

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На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Удачи не имел.

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В Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредоточиваться на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях активных действий подразделений противника не отмечается. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск в Государственную границу Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были пробы вести контрбатарейную борьбу.

На Южнобужском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели. на Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций.

Кроме того, командование вооруженных сил РФ пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до 2,5 тысячи резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.

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