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Генштаб: Враг сосредоточил главные усилия на взятии под полный контроль Мариуполя

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9 апреля, 07:08
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Российские военные заканчивают перегруппировку для наступления на Донбассе, для переброшенных подразделений оккупанты развернули полевые лагеря
Оккупанты готовятся к наступлению
Оккупанты готовятся к наступлению / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей. На Донбассе ВСУ за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автотехники противника. Воздушные силы поразили два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

  • На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.
  • На Полесском направлении активных действий врага не было. Отдельные подразделения вывели с территории Украины, они находятся в Беларуси. Для перегруппировки войск враг перебрасывает подразделения из 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ в Белгородской и Воронежской области.
  • На Северском направлении враг завершает перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Оккупанты перемещают подразделения 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.
  • На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова. Враг усиливает радиоэлектронную разведку. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений из других операционных районов.
  • На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не получил.
  • В Донецком направлении враг продолжает штурм. Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя.
  • На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Также РФ наносит ракетные удары по населенным пунктам Одесской области из Крыма.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 000 человек;
  • танков ‒ 700;
  • боевых бронированных машин ‒ 1891;
  • артиллерийских систем – 333;
  • РСЗО – 108;
  • средств ПВО – 55;
  • самолетов – 150;
  • вертолетов – 135;
  • автомобильной техники – 1361;
  • кораблей/катеров – 7;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Светлая память погибшим
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 апреля
1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1361
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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