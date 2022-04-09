Генштаб: Враг сосредоточил главные усилия на взятии под полный контроль Мариуполя

Российские военные заканчивают перегруппировку для наступления на Донбассе, для переброшенных подразделений оккупанты развернули полевые лагеря

Оккупанты готовятся к наступлению / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей. На Донбассе ВСУ за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автотехники противника. Воздушные силы поразили два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении активных действий врага не было. Отдельные подразделения вывели с территории Украины, они находятся в Беларуси. Для перегруппировки войск враг перебрасывает подразделения из 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ в Белгородской и Воронежской области.

На Северском направлении враг завершает перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях. Оккупанты перемещают подразделения 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова. Враг усиливает радиоэлектронную разведку. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не получил.

В Донецком направлении враг продолжает штурм. Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Также РФ наносит ракетные удары по населенным пунктам Одесской области из Крыма.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составили: