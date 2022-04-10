Генштаб ВСУ: С начала вторжения РФ потеряла 19 300 солдат и более 700 танков

С начала вторжение России в Украину армия РФ потеряла около 19 300 солдат, а также более 700 танков. За прошлые сутки, 9 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 13 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери противника с 24.02 по 10.04:
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- личный состав – около 19 300 человек,
- танки ‒ 722 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1911 ед,
- артиллерийские системы – 342 ед,
- РСЗО – 108 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолеты – 152 ед,
- вертолеты – 137 ед,
- автомобильная техника – 1384 ед,
- корабли / катера – 7 ед,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальная техника – 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как РФ комментирует большие потери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.
При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.
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