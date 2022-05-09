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Генштаб ЗСУ: Ворог наростив обстріли на Донецькому напрямку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 07:05
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Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Фото: колаж "Сьогодні"
Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Армія РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Окремі певні підрозділи Республіки Білорусь продовжують виконання завдань щодо посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

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"(Противник – Ред.) Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону", – йдеться у повідомленні.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

"З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України (ворог – ред.) зосередив на території Російської Федерації у Бєлгородській області до девʼятнадцяти батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України", – додали у Генштабі.

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На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій у напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, удосконалює систему логістичного забезпечення.

На Южнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілі позицій підрозділів наших військ із застосуванням засобів артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічено випадки вилучення без поважних причин особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за участю останніх в урочистих заходах з нагоди Дня перемоги.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворог здійснював активну підготовку до проведення урочистих парадів.

Обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова не змінилася. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ було уражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", один БпЛА типу "Форпост" та три крилаті ракети.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника. Тримаємо стрій! Віримо у Збройні сили України!" – додали у ЗСУ.

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