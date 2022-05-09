Генштаб ВСУ: Враг нарастил обстрелы на Донецком направлении

Начались 75-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Армия РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные определенные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

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"(Противник – Ред.) Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы", – говорится в сообщении.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск основные усилия сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

"В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных сил Украины (враг – Ред.) сосредоточил на территории Российской Федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается перебрасывание личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, которые понесли значительные потери на территории Украины", – добавили в Генштабе.

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На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в боевой готовности.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10, один БПЛА типа Форпост и три крылатые ракеты.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника. Держим строй! Верим в Вооруженные силы Украины!" – добавили в ВСУ.

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