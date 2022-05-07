ЗСУ за добу ліквідували 107 окупантів, 19 танків та ударний вертоліт

Захисники України продовжують завдавати шкоди окупаційній армії Російської Федерації, яку їх президент Володимир Путін збирається й надалі бездумно використовувати як так зване "гарматне м'ясо". 7 травня на східному напрямку окупанти втратили понад сотню своїх солдатів та 19 танків.
Про це повідомляє командування угруповання Об'єднаних сил .
Військова статистика
Повідомляється, що 7 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
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"Завдяки вмілим діям і майстерності наших воїнів завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 19 танків, 20 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, одну одиницю спеціальної інженерної техніки та 6 автомобілів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий ударний вертоліт Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" ", – йдеться в офіційному зведенні.
Оперативне командування "Схід" повідомило, що українські воїни протягом 7 травня ліквідували 107 російських окупантів, 8 їх танків, 1 БТР, 11 БМП і два безпілотники.
Обстановка
- На 73-й день героїчного протистояння Українського народу російського військового вторгнення ворог продовжував вести повномасштабні збройні дії Сході нашої країни. Генштаб ЗСУ повідомив, що армії вдалося відбити у окупантів ще одне село під Харковом.
- Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, російський агресор втратив в Україні вже понад 25 тисяч своїх солдатів, а також 1110 танків та майже дві тисячі одиниць автомобільної техніки.
- Як мінімум один Т90-М, найсучасніший танк Росії, був знищений у бою в Україні, повідомляє розвідка Великої Британії.
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