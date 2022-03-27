Інтерв'ю Зеленського російським журналістам та серйозна небезпека для ЧАЕС: головні новини України за 27 березня

Триває 32-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню

Війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 27 березня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам, а ЧАЕС загрожує серйозною небезпекою через окупантів. Розповідаємо про головні новини за 27 березня.

Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам Повне відео

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам . 27 березня з президентом України зателефонували російські журналісти, серед яких головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, головний редактор телеканалу "Дощ" Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент "Комерсанта" Володимир Соловйов.

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ЧАЕС загрожує серйозна небезпека через окупантів – Генштаб ЗСУ

Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги міжнародного гуманітарного права, вдається до викрадення та залякування місцевих жителів, утримує громадян України у заручниках. У зв'язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, у населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано.

Голова "Фрайкору" Георгій Тарасенко загинув у бою під Харковом

У Харківській області в боях із російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко. До повномасштабної війни він брав участь у боях на Донбасі, а тепер захищав Харківську область.

Росія може вдарити по Одесі з акваторії Чорного моря.

Російські війська продовжують активно проводити повітряну розвідку, На даний момент вони зменшили авіаційну роботу в нашому небі, але зберігається загроза завдання артилерійських і ракетних ударів з боку акваторії Чорного моря.

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"Йдеться і про Одеське узбережжя та інші регіони нашої держави. Наші сили оборони працюють на відмінно. Тому не турбуємося, а точніше не панікуємо, а виконуємо всі алгоритми, які пов'язані з сигналами військової тривоги. Будьте уважними, бо ворог по всій країні активізує діяльність ДРГ", – сказав він.

Окупанти вбили майже 140 дітей, ще 205 поранили

Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні "евакуаційні маршрути". Окупанти насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.

"Росія створює альтернативну "гуманітарну реальність" і намагається прокласти власні так звані "евакуаційні маршрути" для маріупольців до РФ. Очікується, що здебільшого городяни не хочуть "рятуватися" на території агресора. Отже, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб або в Росію. Вже йдеться про десятки тисяч примусово переселених таким чином українців" , – Заявила Верещук.

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У Кривому Розі чоловік назвав захисників України "гарматним м'ясом" та побажав смерті: як він поплатився

По всій території України зараз встановлені блокпости. Військові мають право перевірити документи та автомобіль, але одному з водіїв таке правило не сподобалося. 22-річний Захар Палатін, від'їхавши від блокпоста, записав відео із образами бійців тероборони , які перевіряли його машину

"Я в рот е**ал цю війну взагалі на***й і цих військових. Я не збираю ніякі подачки їм, не скидаю гроші. Мені тупо по**й. вважаю, що це гарматне м'ясо не гідне ніякої поваги, ніяких заохочень. Про що тут говорити, воно мало не вгавало машину", – Сказав Палатін.

У Харкові СБУ спіймала координатора диверсантів "ЛДНР": що в нього знайшли

Мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили одне із нових винищувачів ворожої армії – Су-34.

"Продовжуються бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", – йдеться у повідомленні.

Окупанти знищили нафтобазу у Львові

Нафтобаза у Львові, в яку напередодні потрапила ракета окупантів, повністю зруйнована . Пожежу ліквідували протягом усієї ночі.

"Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", – йдеться в повідомленні.

У Генічеську жителі міста спалили військкомат із окупантами

У Генічеську мешканці міста виступають категорично проти російської окупації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Хлань зазначив, що, незважаючи на окупацію армією РФ, жителі Геніческа чинили опір загарбникам.

Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл поблизу Чернігова . Сам мер вижив, але заявив, що поранені. Про це Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook. 26 березня мер Івано-Франківська разом із волонтерами доставляв гуманітарний вантаж на Чернігівщину, але поблизу міста їхній транспорт потрапив під обстріл, у результаті є поранені.

Орбана щодо війни в Україні дорого обійдеться Угорщині – Дуда

Позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні важко зрозуміти. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише TVN24.

Наразі перед лицем російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні , мирних жителів, бомбардуванням будинків, зносом багатоквартирних будинків російською армією мені важко зрозуміти таке ставлення", – сказав президент Польщі. Дуда також сказав, що ця політика "дуже дорого обійдеться Угорщині".

Макрон не хоче називати Путіна "м'ясником"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не використовуватиме Термін президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна "м'ясником". За словами Макрона, не потрібно "нагнітати ні слова, ні дії" у війні в Україні.

Україна отримала ПЗРК проти авіації РФ – Міноборони Великої Британії

Україні передали партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak . Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю The Mail. Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько летить, в даний момент розгортаються для бойового застосування.