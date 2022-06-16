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Історичний візит лідерів ЄС відбувся. Найяскравіші цитати Макрона, Шольца, Драґі та Йоханніса

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 червня, 23:58
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Лідер Євросоюзу підтвердили свою підтримку України
Макрон, Драґі, Шольц та Йоханніс зустрілись у Києві/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"
Макрон, Драґі, Шольц та Йоханніс зустрілись у Києві/Фото: Офіс президента України, колаж: "Сьогодні"

Сьогодні в Україні відбулася історична зустріч. Одразу чотири лідери Європейського Союзу — президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоханніс — приїхали у Київ для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Також вони на власні очі побачили, що РФ зробили в Ірпені. Усі лідери дали спільну пресконференцію.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати політиків за 16 червня.

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Макрон

  • "Вибір на користь війни, руйнувань і хаосу, на користь збройної агресії проти суверенної держави та підкорення вільного народу ми ніколи не сприймемо".
  • "Я хотів би передати меседж від усіх нас: Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги, і обличчя цієї перемоги – це вільна й незалежна, мирна та спокійна Україна".
  • "Ми посилимо військову підтримку, зокрема САУ CAESAR, які дозволять військовим ефективніше захищатися від російської агресії".
  • "Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов".
  • "Нам потрібно мати канал діалогу з РФ, наприклад, з питань продовольчої безпеки. І якщо ми можемо отримати певні зрушення, то ми повинні робити все, що від нас залежить".

Шольц

  • "Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжена. І ми продовжимо її надавати доти, доки це буде необхідно для боротьби України за незалежність".
  • "Росія силою намагається пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України".
  • "Німеччина давно зламала свою державну традицію – ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна матиме потребу. Ми вчимо українських військових користуватися німецькою зброєю – самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли поставити установки "Ірис", які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися зі США та Великою Британією, що постачатимемо установки залпового вогню".
  • "Я хочу запевнити вас у підтримці українців у їхній героїчній боротьбі. Викликає захоплення, як українці, мужні солдати, борються з вторгненням Росії. За це я хочу вам, пане президенте, висловити своє захоплення. Разом зі своїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії та з президентом Румунії ми прибули, щоб висловити це особисто".
  • "Страшно, які руйнування завдає ця війна. І ще гірше, коли бачиш, наскільки безглузде це насильство".

Драґі

  • "Росія, на жаль, не йде назустріч. Нам треба боротися з цією проблемою хоробро і зі сміливістю, яку проявив президент Зеленський. Ми маємо діяти всі разом".
  • "Ми хочемо, щоб був мир і не постраждали інші міста. Але Україна має оборонятися, щоб досягти миру. Мир має бути таким, яким хоче Україна. Він має бути тривалим".
  • "Італія хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і в подальшому входженні до складу ЄС. Йдеться про шлях, який передбачає глибокі реформи".
  • "Ми все відновимо. Зруйнували дитячі садки, розорили дитячі садки. Все буде відновлено. Воно (відновлення — ред.) вже почалося".
  • "Весь світ на вашому боці".

Йоханніс

  • "Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом"
  • "Наш обов’язок – діяти. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не втратити цієї нагоди допомогти нашим українським друзям здобути нове майбутнє".
  • "Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені".
  • "Я знову наполегливо закликаю всіх російських злочинців притягнути до відповідальності міжнародне кримінальне правосуддя, яке Румунія повністю підтримує".
  • "Україна має отримати статус кандидата в ЄС якомога швидше".

Надважлива зустріч

Сьогоднішня зустріч лідерів ЄС та президента України була однією з найважливіших. Обговорили санкції, зброю для нашої країни, кандидатство в ЄС, тему зерна. Лідери переконані, що перемогти у війні, яку розв'язала РФ, повинна Україна.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Шольцем. Також ми писали, що Драґі назвав термін, до якого необхідно розблокувати Чорне море.

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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