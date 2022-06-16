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Исторический визит лидеров ЕС прошел. Самые яркие цитаты Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 июня, 23:58
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Лидер Евросоюза подтвердили свою поддержку Украины
Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились в Киеве/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"
Макрон, Драги, Шольц и Йоханнис встретились в Киеве/Фото: Офис президента Украины, коллаж: "Сегодня"

Сегодня в Украине состоялась историческая встреча. Сразу четыре лидера Европейского Союза — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис — приехали в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они воочию увидели, что РФ сделали в Ирпене. Все лидеры дали общую пресс-конференцию.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные цитаты политиков за 16 июня.

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Макрон

  • "Выбор в пользу войны, разрушений и хаоса, в пользу вооруженной агрессии против суверенного государства и покорения свободного народа мы никогда не воспримем".
  • "Я хотел бы передать месседж от всех нас: Европа – бок о бок с Украиной к победе, и лицо этой победы — это свободная и независимая, мирная и спокойная Украина".
  • "Мы усилим военную поддержку, в частности САУ CAESAR, которые позволят военным эффективнее защищаться от российской агрессии".
  • "Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий".
  • "Нам нужно иметь канал диалога с РФ, например, по вопросам продовольственной безопасности. И если мы можем получить определенные сдвиги, то мы должны делать все, что от нас зависит".

Шольц

  • "Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружениях будет продолжена. И мы продолжим ее предоставлять до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость".
  • "Россия силой пытается передвинуть границы внутри Европы, и это неприемлемо. Поэтому Германия вместе с другими странами мира с первого дня стала на сторону Украины".
  • "Германия давно сломала свою государственную традицию — мы начали поставлять Украине оружие. И мы будем делать это и дальше столько, сколько Украина будет нуждаться. Мы учим украинских военных пользоваться немецким оружием – самоходными гаубицами и зенитными установками. Мы также пообещали поставить установки "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных нападений. Мы также договорились с США и Великобританией, что будем поставлять установки залпового огня".
  • "Я хочу заверить вас в поддержке украинцев в их героической борьбе. Вызывает восхищение, как украинцы, мужественные солдаты, борются с вторжением России. За это я хочу вам, господин президент, выразить свое восхищение. Вместе со своим французским коллегой, с премьер-министром Италии и с президентом Румынии мы прибыли, чтобы выразить это лично".
  • "Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько нелепо это насилие".

Драги

  • "Россия, к сожалению, не идет навстречу. Нам надо бороться с этой проблемой храбро и со смелостью, которую проявил президент Зеленский. Мы должны действовать все вместе".
  • "Мы хотим, чтобы был мир и не пострадали другие города. Но Украина должна обороняться, чтобы достичь мира. Мир должен быть таким, каким хочет Украина. Он должен быть продолжительным".
  • "Италия хочет видеть Украину в составе Европейского Союза. Это означает, что она однозначно будет поддерживать Украину в ее статусе кандидата и в дальнейшем вхождении в состав ЕС. Речь идет о пути, который предусматривает глубокие реформы".
  • "Мы все восстановим. Разрушили детские сады, разорили детские сады. Все будет восстановлено. Оно (восстановление — ред.) уже началось".
  • "Весь мир на вашей стороне".

Йоханнис

  • "Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом"
  • "Наш долг — действовать. Наша ответственность заключается в том, чтобы не упустить этого случая помочь нашим украинским друзьям обрести новое будущее".
  • "Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене".
  • "Я вновь настойчиво призываю всех российских преступников привлечь к ответственности международное уголовное правосудие, которое Румыния полностью поддерживает".
  • "Украина должна получить статус кандидата в ЕС как можно скорее".

Сверхважная встреча

Сегодняшняя встреча лидеров ЕС и президента Украины была одной из важнейших. Обсудили санкции, оружие для нашей страны, кандидатство в ЕС, тему зерна. Лидеры убеждены, что победить в войне, которую развязала РФ, должна Украина.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с Шольцом. Также мы писали, что Драги назвал термин, до которого необходимо разблокировать Черное море.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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