Из-за обстрелов оккупантов в Украине погибли 153 ребенка – ОГПУ

Больше всего детей пострадало в Киевской, Донецкой и Харьковской областях

Во время войны РФ против Украины пострадали дети / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине от рук русских захватчиков погибли 153 детей, а около 400 детей пострадали. Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", – говорится в сообщении.

В каких областях пострадали дети

Киевская – 73,

Донецкая – 65,

Харьковская – 53,

Черниговская – 43,

Николаевская – 30,

Луганская – 31,

Запорожская – 22,

Херсонская – 29,

г. Киев – 16,

Сумская – 16,

Житомирская – 15.

Также российские военные 19 марта обстреляли колонны гражданских авто, которые эвакуировали "зеленым коридором" из Мариуполя, в результате чего погибли отец с ребенком.

"31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из города Лисичанска Луганской области, которая вместе со своим 7-летним братом накануне получили тяжелые ранения", – говорится в сообщении.

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А 30 марта в результате обстрелов в Черниговской области двое детей получили ранения.

В Донецкой области 31 марта госпитализировали 5 несовершеннолетних, получивших ранения в результате обстрела.

Кроме этого, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Самая тяжелая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

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Каждый второй ребенок Украины стал беженцем

Из-за войны каждый второй украинский ребенок вынужден был покинуть свой дом и стать временно перемещенным лицом.

В заявлении ЮНИСЕФ говорится, что 4,3 миллиона детей были перемещены, что составляет более половины детского населения Украины, которое, по оценкам, составляет 7,5 миллиона человек. В эту цифру входят более 1,8 миллиона детей, перевезенных родителями в соседние страны в качестве беженцев, и 2,5 миллиона детей, которые являются внутренне перемещенными лицами в Украине.

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