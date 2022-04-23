Через війну Росії проти України постраждали 387 дітей – Офіс Генпрокурора

Цифри не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення

Найбільше постраждало дітей на Донеччині. / Фото: ZN.ua, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 208 дітей. Водночас зросла кількість поранених дітей – 387.

Про це повідомив у Telegram Офіс Генпрокурора.

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Як зазначається, цифри не остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 120;

Київській – 113;

Харківській – 91;

Чернігівській – 66;

Херсонській – 44;

Миколаївській – 41;

Луганській – 37;

Запорізькій – 25;

Сумській – 17;

у м.Києві – 16;

Житомирській – 15.

"20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина", – йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл Росією. 102 з них зруйновано повністю.

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Нагадаємо, полк "Азов" оприлюднив відео, як допомагає цивільним, які перебувають у підвалах "Азовсталі" у Маріуполі. В укритті заводу ховається багато дітей, які мріють якнайшвидше опинитися вдома.

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