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Из-за войны России против Украины пострадали 387 детей – Офис Генпрокурора

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 апреля, 10:01
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Цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению
Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области. / Фото: ZN.ua, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 208 детей. В то же время возросло количество раненых детей – 387.

Об этом сообщил у Telegram Офис Генпрокурора.

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Как отмечается, цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 120;
  • Киевской – 113;
  • Харьковской – 91;
  • Черниговской – 66;
  • Херсонской – 44;
  • Николаевской – 41;
  • Луганской – 37;
  • Запорожской – 25;
  • Сумской – 17;
  • в г. Киеве – 16;
  • Житомирской – 15.

"20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок", – говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.

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Напомним, полк "Азов" обнародовал видео, как помогает гражданским, которые находятся в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. В укрытии завода скрывается много детей, мечтающих как можно быстрее оказаться дома.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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