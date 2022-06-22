Як шахраї наживаються на війні: Монастирський озвучив популярні схеми

Глава МВС назвав регіони-лідери за масштабами шахрайства

Денис Монастирський розповів, как МВС розслідує крадіжки гуманітарки / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні правоохоронці розслідують сотні випадків розкрадання гуманітарної допомоги, а також шахрайства, пов'язаного з війною.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Telegram-канал МВС.

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За його словами, сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, 29 особам повідомлено про підозру.

"Дуже багато шахраїв в інтернеті пропонують послуги – перерахувати кошти, отримати бронежилети або рідкісні медичні препарати, збирають під це кошти і потім зникають. Кіберполіція виявляє такі випадки", – повідомив міністр.

Монастирський зазначив, що за такими схемами часто стоять росіяни, пов'язані зі спецслужбами РФ.

"Якщо ми говоримо про типові випадки, то це зловживання на автомобілях. Наприклад, ЗСУ і Нацгвардія потребують автомобілів високої прохідності, на які збираються кошти, щоб закупити їх за кордоном... А потім їх не передають туди, куди вони призначалися, а продають в Україні за ринковою ціною… Або збирають кошти наших діаспор за кордоном на те, що дуже потрібно. І знову ж таки, ці речі зникають в Україні", – пояснив він.

За словами глави МВС, другий варіант – коли закуповується гуманітарна допомога у вигляді товарів:

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"Це можуть бути харчі, певні засоби захисту, бронежилети, аптечки. Вони закуповуються для конкретних підрозділів, але до них не потрапляють. Дорогою вони потрапляють на ринки і продаються".

Монастирський розповів, що шахраї також часто закуповують пальне начебто для Збройних сил, а потім зникають. Найцинічніше і найболючіше – це коли шахраї обіцяють вивезти людей з окупованих територій. Такі випадки фіксувалися в Маріуполі.

"У нас два найбільших лідера з шахрайства – це Київ і Львівщина. Далі за ними йдуть Харківська область і Кіровоградщина", – повідомив міністр.

Водночас глава МВС подякував усім небайдужим громадянам, які дійсно "допомагають армії, Національній поліції, рятувальникам, просто громадянам".

"Волонтерство стало брендом України. Тому ми сьогодні відзначаємо велику кількість допомоги, яка надходить. У тому числі до системи Міністерства внутрішніх справ України. Ми це дуже цінуємо", – наголосив він.

СБУ викрила шахраїв, які крали гуманітарну допомогу

Служба безпеки України викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги у Львівській області. Правоохоронці вилучили близько 3-х тисяч бронежилетів, які передадуть ЗСУ.

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Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував ввезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Під час обшуків правоохоронці виявили близько трьох тисяч бронежилетів на суму майже 25 млн грн, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога армії. Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ. Організатору схеми повідомлено про підозру.