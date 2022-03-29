Київ залишається однією з головних цілей Путіна — радник глави МВС

Окупанти намагатимуться штурмувати столицю

Путін хоче, що його війська захопили Київ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що для російського агресора Володимира Путіна Київ залишається однією з головних цілей.

Про це радник глави МВС Вадим Денисенко повідомив в ефірі проєкту "Україна разом" на каналі Україна 24.

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"На жаль, Київ залишається все ж таки ціллю, однією з головних цілей цієї війни для Путіна. Тому говорити про те, що вони теоретично виходять на межу й говорять, що вони зупинилися, це абсолютно говорити неправду самим собі. Вони ставлять за ціль місто Київ, крім інших. Тому нам потрібно захищати кожну точку, в кожній точці вбивати для того, щоб в принципі зупиняти їх якомога далі й ближче до кордонів Російської Федерації", — сказав Денисенко.

На запитання, коли очікується новий потужний удар по столиці, Денисенко сказав:

"Удари по столиці йдуть щодня. Тут не можна говорити, що ми очікуємо завтра чи післязавтра. Справді, жива сила поступає на територію Білорусі в районі Гомеля. Ми бачимо групування техніки, ми бачимо, що вони переміщають війська. Ми очікуємо це кожен день. Те, що відбувається зараз біля Києва — в Ірпені, те, що було біля Баришівки, те, що було в районі Броварів. В принципі це речі, які продовжуються кожен день. Бої йдуть кожен день. Ми відкидаємо ворога потрошку, але відкидаємо подалі від столиці", — зазначив радник глави МВС.

Він додав, що окупанти концентруються для ще однієї спроби штурму Києва.

Веніславський пояснив, навіщо Путін знищує Маріуполь

Народний депутат України Федір Веніславський розповів, чому президент РФ Володимир Путін знищує Маріуполь.

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"Путін знає, що відбувається в Україні, Путін знає, що відбувається у Маріуполі дуже добре. Для нього руйнування надалі Маріуполя — це акт відплати, якщо порівнювати з Другою світовою війною та риторикою Гітлера, акт відплати проти стійкості українського народу. Він точно не очікував, що місто на Донбасі, яке є промисловим центром, в якому переважна більшість це російськомовні громадяни, воно з такою жорстокістю чинитиме опір "русскому миру" і бажанням російського політикуму звільнити Україну від нацизму. Вони демонструють, що саме вони фашисти і є носіями нацистської ідеології, а не українські громадяни і не українська влада", — сказав Веніславський.

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