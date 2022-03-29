Веніславський пояснив, навіщо Путін знищує Маріуполь

Руйнування Маріуполя для путіна — це акт відплати проти стійкості українського народу

Путін знищує Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Народний депутат України Федір Веніславський розповів, чому президент РФ Володимир Путін знищує Маріуполь.

Про це Веніславський розповів журналістам каналу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM.

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"Путін знає, що відбувається в Україні, Путін знає, що відбувається у Маріуполі дуже добре. Для нього руйнування надалі Маріуполя — це акт відплати, якщо порівнювати з Другою світовою війною та риторикою Гітлера, акт відплати проти стійкості українського народу. Він точно не очікував, що місто на Донбасі, яке є промисловим центром, в якому переважна більшість це російськомовні громадяни, воно з такою жорстокістю чинитиме опір "русскому миру" і бажанням російського політикуму звільнити Україну від нацизму. Вони демонструють, що саме вони фашисти і є носіями нацистської ідеології, а не українські громадяни і не українська влада", — сказав Веніславський.

З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли авіацію.

Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати небо. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один корабель. За словами міського голови, "літаки летять з Криму як на роботу, кожні пів години".

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