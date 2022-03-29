Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Веніславський пояснив, навіщо Путін знищує Маріуполь

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 01:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Руйнування Маріуполя для путіна — це акт відплати проти стійкості українського народу
Путін знищує Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"
Путін знищує Маріуполь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Народний депутат України Федір Веніславський розповів, чому президент РФ Володимир Путін знищує Маріуполь.

Про це Веніславський розповів журналістам каналу "Україна 24" в ефірі проєкту FREEDOM.

Реклама

Деталі

"Путін знає, що відбувається в Україні, Путін знає, що відбувається у Маріуполі дуже добре. Для нього руйнування надалі Маріуполя — це акт відплати, якщо порівнювати з Другою світовою війною та риторикою Гітлера, акт відплати проти стійкості українського народу. Він точно не очікував, що місто на Донбасі, яке є промисловим центром, в якому переважна більшість це російськомовні громадяни, воно з такою жорстокістю чинитиме опір "русскому миру" і бажанням російського політикуму звільнити Україну від нацизму. Вони демонструють, що саме вони фашисти і є носіями нацистської ідеології, а не українські громадяни і не українська влада", — сказав Веніславський.

З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли авіацію.

Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати небо. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один корабель. За словами міського голови, "літаки летять з Криму як на роботу, кожні пів години".

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 28 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17000
2
Літаки Літаки
123
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
95
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47570.09

Binance Coin (BNB)

434.97

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

129.85

Theta (THETA)

3.71

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.07

Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти