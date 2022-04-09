Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Київ змушений проводити переговори з Путіним: головні заяви української влади за 9 квітня

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 15:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жодна інша сила в Росії не вирішує, коли закінчиться війна
Володимир Зеленський пояснив, навіщо потрібні переговори з Володимиром Путіним.
Володимир Зеленський пояснив, навіщо потрібні переговори з Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 45-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують атакувати мирних жителів нашої країни і нарощують сили для атаки на Донбас. Водночас, у Києві переконані, що в України немає іншого вибору, як переговори із країною-агресором.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 9 квітня.

Реклама

Тільки Путін може вирішити, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що лише президент Російської Федерації Володимир Путін вирішує, коли закінчиться війна. Саме тому в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із очільником Кремля.

"Сьогодні Україна не має іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів. Але в Росії жодна інша сила не в змозі зупинити цю війну. Він (Путін – ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що після звірств російських військових в українських містах і селах "відчуває ненависть до Росії, до російських солдатів".

"Коли я бачу ці картини перед очима. Убитих дітей без ніг, без рук. Це жах", – сказав президент.

Він зізнався, що вже навіть не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

Реклама

За словами глави держави, йому невідомо, чи були в росіян списки на вбивство до воєнних злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.

"Що відбувається в цих селах на півдні, під Херсоном, Запоріжжям, на сході – ми не знаємо. Багато міст були просто повністю зруйновані. Ні будинків, ні людей – не знаю, що ми там знайдемо", – сказав Зеленський.

На запитання, що було найгіршим, що він чув за останні кілька днів, Президент сказав про заяву одного з провідних політиків ЄС, який хотів би побачити докази того, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими. Імені цього політика Зеленський не назвав, однак ствердно відповів на запитання, чи був це глава уряду європейської країни.

Відповідаючи на запитання, чи винна переважно Німеччина в неодноразових затримках санкцій, Президент України сказав:

Реклама

"Деякі країни, одна з них Німеччина, проти нафтогазового ембарго. Я радий, що 5-й пакет (санкцій ЄС – ред.) включає ембарго на вугілля та ліс. Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито заявила, що ми не будемо членом НАТО. Але якщо ми будемо чесними, риторика Німеччини змінилася. Німеччина консервативна і холодна, але потяг зрушив з місця", – уточнив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

МЗС просить повернути примусово депортованих в РФ українців

Міністерство закордонних справ звернулося зі спеціальною заявою до міжнародних організацій. Там закликали допомогти примусово вивезеним Росією українцям повернутися додому.

Українські дипломати наголошують, що російські окупаційні війська під приводом "евакуації" почали вивезення тисяч громадян України ще у перший день війни, 24 лютого. Зараз у сталінських традиціях українців розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії. При цьому можливості комунікації з нашими співгромадянами максимально обмежуються.

"Насильницьке переміщення населення або депортація окупаційною владою РФ громадян України є грубим порушенням прав людини, а також воєнним злочином у розумінні Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – заявляють в МЗС.

Окупанти нарощують сили на кордоні з Харківською областю

На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

Водночас ворог продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог намагається взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

В Україні загинули вже 19 100 російських окупантів

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже понад 19 100 солдатів та кілька тисяч одиниць техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.04 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19 100 осіб,
  • танків ‒ 705,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895,
  • артилерійських систем – 335,
  • РСЗВ – 108,
  • засоби ППО – 55,
  • літаків – 151,
  • гелікоптерів – 136,
  • автомобільної техніки – 1363,
  • кораблі /катери – 7,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Узгоджено 10 гуманітарних коридорів

Станом на 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено наступні коридори:

  • З Маріуполя до Запоріжжя запланована евакуація на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
  • З міста Токмака до Запоріжжя передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вулиця Шевченка, 5.
  • З Енергодара до Запоріжжя. На власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру.
  • З Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті. Ведуться переговори про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина № 10.
  • З Сєвєродонецька до Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28.
  • З Лисичанська до Бахмута. Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З Попасної до Бахмута. Місце збору – вулиця Первомайська, 42.
  • З міста Рубіжного до Бахмута.
  • З міста Гірського до Бахмута. Місце збору – вул. Гагаріна, 13.

"Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть при припиненні вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Ніколи не забудемо!
Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 52 людини загинули, із них 5 – діти... 109 поранених *Дані на 23.00 8 квітня.
Світла пам'ять загиблим
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19100
Особовий склад
2
Літаки 151
Літаки
3
Гелікоптери 136
Гелікоптери
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артилерія 335
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42491.57

Binance Coin (BNB)

427.14

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.46

Theta (THETA)

3.43

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти