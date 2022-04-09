Киев вынужден проводить переговоры с Путиным: главные заявления украинской власти за 9 апреля

Никакая другая сила в России не решает, когда закончится война

Владимир Зеленский объяснил, зачем нужны переговоры в Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 45 день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают атаковать мирных жителей нашей страны и наращивают силы для атаки на Донбасс. В то же время, в Киеве убеждены, что у Украины нет другого выбора, как переговоры со страной-агрессором.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 9 апреля.

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Только Путин может решить, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что только президент Российской Федерации Владимир Путин решает, когда война закончится. Именно поэтому у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с главой Кремля.

"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России ни одна другая сила не в состоянии остановить эту войну. Он (Путин – ред.) один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что после зверств российских военных в украинских городах и селах "испытывает ненависть к России, русским солдатам".

"Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал президент.

Он признался, что уже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.

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По словам главы государства, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в больших городах, таких как Херсон.

"Происходящее в этих селах на юге, под Херсоном, Запорожьем, на востоке – мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей – не знаю, что мы там найдем", – сказал Зеленский.

На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, Президент сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал, однако утвердительно ответил на вопрос, был ли это глава правительства европейской страны.

Отвечая на вопрос, виновата ли преимущественно Германия в неоднократных задержках санкций, президент Украины сказал:

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"Некоторые страны, одна из них Германия, против нефтегазового эмбарго. Я рад, что 5-й пакет (санкций ЕС – ред.) включает эмбарго на уголь и лес. Германия не поддержала нас оружием. Германия открыто заявила, что мы не будем членом НАТО. Но если мы будем честными, риторика Германии изменилась. Германия консервативна и холодна, но поезд сдвинулся с места", – уточнил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

МИД просит вернуть принудительно депортированных в РФ украинцев

Министерство иностранных дел обратилось со специальной заявлением в международные организации. Там призвали помочь принудительно увезенным Россией украинцам вернуться домой.

Украинские дипломаты отмечают, что российские оккупационные войска под предлогом "эвакуации" начали вывоз тысяч граждан Украины еще в первый день войны, 24 февраля. Сейчас в сталинских традициях украинцев размещают в лагерях с перспективой перемещения в отдаленные депрессивные регионы России. При этом возможности коммуникации с нашими гражданами максимально ограничиваются.

"Насильственное перемещение населения или депортация оккупационными властями РФ граждан Украины является грубым нарушением прав человека, а также военным преступлением в понимании Римского устава Международного уголовного суда", – заявляют в МИД.

Оккупанты наращивают силы на границе с Харьковской областью

На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

Враг продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

В Донецком направлении враг пытается взять под контроль населенные пункты Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установить полный контроль над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

В Украине погибли уже 19 100 российских оккупантов

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 19 100 солдат и несколько тысяч единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 100 человек,

танков ‒ 705,

боевых бронированных машин ‒ 1895,

артиллерийских систем – 335,

РСЗО – 108,

средства ПВО – 55,

самолетов – 151,

вертолетов – 136,

автомобильной техники – 1363,

корабли /катера – 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Согласовано 10 гуманитарных коридоров

По состоянию на 9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам, согласовано следующие коридоры:

Из Мариуполя до Запорожья запланирована эвакуация на собственном транспорте.

до запланирована эвакуация на собственном транспорте. Из Бердянска до Запорожья на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья.

до на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак до Запорожья предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – улица Шевченко, 5.

до предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – улица Шевченко, 5. Из Энергодара до Запорожья . На собственном транспорте также будут отправлены автобусы из областного центра.

до . На собственном транспорте также будут отправлены автобусы из областного центра. Из Мелитополя до Запорожья на собственном транспорте. Ведутся переговоры об уходе захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.

до на собственном транспорте. Ведутся переговоры об уходе захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10. Из Северодонецка до Бахмута . Место сбора – проспект Химиков, 28.

до . Место сбора – проспект Химиков, 28. Из Лисичанска до Бахмута . Место сбора – СТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

до . Место сбора – СТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из Попасной до Бахмута . Место сбора – улица Первомайская, 42.

до . Место сбора – улица Первомайская, 42. Из города Рубежного до Бахмута .

до . Из города Горного до Бахмута. Место сбора – ул. Гагарина, 13.

"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.

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