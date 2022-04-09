Киев вынужден проводить переговоры с Путиным: главные заявления украинской власти за 9 апреля

В Украине 45 день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты продолжают атаковать мирных жителей нашей страны и наращивают силы для атаки на Донбасс. В то же время, в Киеве убеждены, что у Украины нет другого выбора, как переговоры со страной-агрессором.
Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинской власти за 9 апреля.
Только Путин может решить, когда закончится война
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что только президент Российской Федерации Владимир Путин решает, когда война закончится. Именно поэтому у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с главой Кремля.
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"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Но в России ни одна другая сила не в состоянии остановить эту войну. Он (Путин – ред.) один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что после зверств российских военных в украинских городах и селах "испытывает ненависть к России, русским солдатам".
"Когда я вижу эти картины перед глазами. Убитых детей без ног, без рук. Это ужас", – сказал президент.
Он признался, что уже не может плакать, хотя привыкнуть к жертвам невозможно.
По словам главы государства, ему неизвестно, были ли у россиян списки на убийство до военных преступлений в Буче, как рассказали очевидцы, но он слышал о таких списках в больших городах, таких как Херсон.
"Происходящее в этих селах на юге, под Херсоном, Запорожьем, на востоке – мы не знаем. Многие города были просто полностью разрушены. Ни домов, ни людей – не знаю, что мы там найдем", – сказал Зеленский.
На вопрос, что было худшим, что он слышал за последние несколько дней, Президент сказал о заявлении одного из ведущих политиков ЕС, который хотел бы увидеть доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценированы. Имя этого политика Зеленский не назвал, однако утвердительно ответил на вопрос, был ли это глава правительства европейской страны.
Отвечая на вопрос, виновата ли преимущественно Германия в неоднократных задержках санкций, президент Украины сказал:
"Некоторые страны, одна из них Германия, против нефтегазового эмбарго. Я рад, что 5-й пакет (санкций ЕС – ред.) включает эмбарго на уголь и лес. Германия не поддержала нас оружием. Германия открыто заявила, что мы не будем членом НАТО. Но если мы будем честными, риторика Германии изменилась. Германия консервативна и холодна, но поезд сдвинулся с места", – уточнил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП
МИД просит вернуть принудительно депортированных в РФ украинцев
Министерство иностранных дел обратилось со специальной заявлением в международные организации. Там призвали помочь принудительно увезенным Россией украинцам вернуться домой.
Украинские дипломаты отмечают, что российские оккупационные войска под предлогом "эвакуации" начали вывоз тысяч граждан Украины еще в первый день войны, 24 февраля. Сейчас в сталинских традициях украинцев размещают в лагерях с перспективой перемещения в отдаленные депрессивные регионы России. При этом возможности коммуникации с нашими гражданами максимально ограничиваются.
"Насильственное перемещение населения или депортация оккупационными властями РФ граждан Украины является грубым нарушением прав человека, а также военным преступлением в понимании Римского устава Международного уголовного суда", – заявляют в МИД.
Оккупанты наращивают силы на границе с Харьковской областью
На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.
Враг продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки.
На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.
В Донецком направлении враг пытается взять под контроль населенные пункты Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установить полный контроль над городом Мариуполь.
На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.
В Украине погибли уже 19 100 российских оккупантов
С начала полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла более 19 100 солдат и несколько тысяч единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 100 человек,
- танков ‒ 705,
- боевых бронированных машин ‒ 1895,
- артиллерийских систем – 335,
- РСЗО – 108,
- средства ПВО – 55,
- самолетов – 151,
- вертолетов – 136,
- автомобильной техники – 1363,
- корабли /катера – 7,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Согласовано 10 гуманитарных коридоров
По состоянию на 9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.
По ее словам, согласовано следующие коридоры:
- Из Мариуполя до Запорожья запланирована эвакуация на собственном транспорте.
- Из Бердянска до Запорожья на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак до Запорожья предусмотрена эвакуация на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из областного центра. Место сбора – улица Шевченко, 5.
- Из Энергодара до Запорожья. На собственном транспорте также будут отправлены автобусы из областного центра.
- Из Мелитополя до Запорожья на собственном транспорте. Ведутся переговоры об уходе захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.
- Из Северодонецка до Бахмута. Место сбора – проспект Химиков, 28.
- Из Лисичанска до Бахмута. Место сбора – СТВ (РТИ), квартал 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из Попасной до Бахмута. Место сбора – улица Первомайская, 42.
- Из города Рубежного до Бахмута.
- Из города Горного до Бахмута. Место сбора – ул. Гагарина, 13.
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.
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